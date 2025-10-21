CNN: Ο Τραμπ «χαμηλώνει» τις προσδοκίες για τη συνάντηση με τον Πούτιν

Οι ελπίδες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για μια γρήγορη Σύνοδο Κορυφής στη Βουδαπέστη με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν σταμάτησαν μετά την αναβολή μιας προπαρασκευαστικής συνάντησης μεταξύ των κορυφαίων συμβούλων εξωτερικής πολιτικής των δύο ηγετών αυτή την εβδομάδα, μετέδωσε τα ξημερώματα της Τρίτης (ώρα Ελλάδας) το αμερικανικό CNN.

Αναφερόμενο σε πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα, το δημοσίευμα υποστήριξε ότι ο λόγος για την αναβολή της συνάντησης μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δεν είναι σαφής. Μια πηγή ανέφερε διαφορετικές προσδοκίες σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, ανέφερε το CNN.

Ο Ρούμπιο και ο Λαβρόφ ενδέχεται να συνομιλήσουν ξανά τηλεφωνικά αυτή την εβδομάδα, μετά την τηλεφωνική συνομιλία που είχαν οι δύο την Δευτέρα, την οποία η Μόσχα χαρακτήρισε «εποικοδομητική».

Από την πλευρά του, το Reuters σημείωσε πως η αναμενόμενη συνάντηση μεταξύ του Ρούμπιο και του Λαβρόφ θεωρήθηκε ως το βασικό προπαρασκευαστικό βήμα για τη δεύτερη Σύνοδο Κορυφής φέτος μεταξύ του Τραμπ και του Πούτιν. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν σε τηλεφωνική συνομιλία την περασμένη Πέμπτη να συναντηθούν σύντομα στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας.

Εξάλλου, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε το πρωί της Τρίτης πως οι μονάδες αεροπορικής άμυνας της Ρωσίας κατέστρεψαν 55 ουκρανικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας.