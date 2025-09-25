CNN: Εκατομμύρια ζωές Ουκρανών βρίσκονται σε αναμονή εξαιτίας νέων ρωσικών επιθέσεων

Οι ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις έχουν γίνει μεγαλύτερες και συχνότερες αφότου η Μόσχα αύξησε την παραγωγή drones στις αρχές του έτους. Ενώ παλαιότερα οι περισσότερες από αυτές τις επιθέσεις γίνονταν τη νύχτα, τις τελευταίες εβδομάδες έχουν αυξηθεί οι απειλές και κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN, μόνο το Κίεβο έχει λάβει πάνω από 1.800 συναγερμούς για αεροπορικές επιθέσεις – συνολικής διάρκειας άνω των 2.200 ωρών – από τότε που η Ρωσία εξαπέλυσε τη χωρίς πρόκληση πλήρους κλίμακας εισβολή της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Τις δύο πρώτες εβδομάδες αυτού του μήνα, σημειώθηκαν κατά μέσο όρο δύο συναγερμοί την ημέρα.

Κάθε ένας από αυτούς τους συναγερμούς βάζει εκατομμύρια ζωές σε αναμονή, κάτι το οποίο αναλυτές πιστεύουν πως αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Ρωσίας να τρομοκρατεί και να εξαντλεί τον άμαχο πληθυσμό της Ουκρανίας.

Ύστερα από χρόνια διαρκούς απειλής, τα ουκρανικά σχολεία έχουν αναπτύξει λεπτομερή πρωτόκολλα ασφαλείας για τους συναγερμούς αεροπορικών επιθέσεων. Η ενημέρωση των νέων μαθητών περιλαμβάνει πλέον πληροφορίες για τις διαδρομές εκκένωσης και τις τοποθεσίες καταφυγίων, μαζί με τις πιο συνηθισμένες λεπτομέρειες, όπως τα ωρολόγια προγράμματα και το σύστημα παραγγελίας γευμάτων στο εστιατόριο.



«Αυτές οι μαζικές επιθέσεις στέλνουν το ίδιο μήνυμα που ο Πούτιν και άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Κρεμλίνου έχουν δηλώσει δημόσια και επανειλημμένα τους τελευταίους μήνες - ότι η Ρωσία δεν ενδιαφέρεται για διαπραγματεύσεις ή για τον τερματισμό του πολέμου της», δήλωσε η Κριστίνα Χάργουορντ, αναλύτρια για τη Ρωσία στο Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου, ένα παρατηρητήριο συγκρούσεων με έδρα τις ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι από τις αρχές του μήνα, η Ρωσία εξαπέλυσε περισσότερα από 800 drones και 13 πυραύλους μέσα σε μία μόνο νύχτα – αριθμό-ρεκόρ – σκοτώνοντας τουλάχιστον 11 πολίτες σε όλη τη χώρα.