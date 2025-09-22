Βρετανία προς Ρωσία: Οι επιθέσεις σε έδαφος του NATO φέρνουν πιο κοντά την απευθείας ένοπλη σύγκρουση

Η υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας προειδοποίησε τη Δευτέρα τη Ρωσία ότι οι εισβολές της στο έδαφος του ΝΑΤΟ ενέχουν τον κίνδυνο άμεσης ένοπλης σύγκρουσης και ότι η συμμαχία θα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τα πολεμικά αεροσκάφη που εισέρχονται στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ.

«Οι απερίσκεπτες ενέργειές σας ενέχουν τον κίνδυνο άμεσης ένοπλης σύγκρουσης μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας», δήλωσε η Ιβέτ Κούπερ στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

«Η συμμαχία μας είναι αμυντική, αλλά μην έχετε καμία αμφιβολία ότι είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τον εναέριο χώρο και το έδαφος του ΝΑΤΟ».