Βρετανία: Καταδικάστησαν σε φυλάκιση τρεις νεο-ναζί για επιθέσεις σε συναγωγές και τζαμιά

Τρεις Βρετανοί ακροδεξιοί εξτρεμιστές καταδικάστηκαν την Παρασκευή σε συνολική ποινή φυλάκισης 29 ετών, αφού κρίθηκαν ένοχοι για σχεδιασμό επίθεσης σε τζαμιά ή συναγωγές, στο πλαίσιο αυτού που θεωρούσαν ως επικείμενη «φυλετική σύρραξη».

Ο 25χρονος Μπρόγκαν Στιούαρττ, ο 26χρονος Μάρκο Πίτσετου και ο 35χρονος Κρίστοφερ Ρίνγκροουζ, ετοίμαζαν μια τρομοκρατική ενέργεια όταν συνελήφθησαν τον Φεβρουάριο του 2024, ανέφεραν οι εισαγγελείς κατά τη δίκη τους.

Οι τρεις άνδρες κατηγορήθηκαν επίσης για δύο αδικήματα συλλογής πληροφοριών που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες σε κάποιον που προετοιμάζει τρομοκρατική ενέργεια, ενώ ο Ρίνγκροουζ κατηγορήθηκε για την κατασκευή εξαρτήματος για όπλο εκτυπωμένο σε 3D.

Οι κατηγορούμενοι δηλώσαν αθώοι, αλλά οι ένορκοι στο Sheffield Crown Court τους καταδίκασαν για όλες τις κατηγορίες τον Μάιο.

Η δικαστής Johannah Cutts καταδίκασε τον Στιούαρτ, ο οποίος σύμφωνα με τους εισαγγελείς διαδραμάτισε ηγετικό ρόλο, σε 11 χρόνια φυλάκισης. Ο Ρίνγκροουζ καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκισης και ο Πίτσετου σε οκτώ χρόνια.

Ο εισαγγελέας Jonathan Sandiford είχε πει στους ενόρκους ότι οι τρεις κατηγορούμενοι εξέφραζαν θαυμασμό για τον Αδόλφο Χίτλερ και τους δράστες διαβόητων τρομοκρατικών επιθέσεων, καθώς και μίσος για τους μη λευκούς, ειδικά τους μουσουλμάνους και τους μετανάστες.

«Πίστευαν ότι σύντομα θα έρθει η ώρα που θα ξεσπάσει φυλετικός πόλεμος μεταξύ των λευκών και των άλλων φυλών», είπε ο Sandiford.

Μεταξύ των εκατοντάδων μηνυμάτων που έστειλαν, μεταξύ άλλων σε μια ομάδα Telegram με το όνομα «Einsatz 14», οι κατηγορούμενοι συζητούσαν την εκτέλεση του τότε πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ και τον βασανισμό ιμάμηδων.