BBC, Reuters

Η βρετανική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να επισπεύσει την ημερομηνία κατά την οποία οι αμυντικές δαπάνες θα φτάσουν το 3% του ΑΕΠ, μόλις έναν χρόνο μετά την τελευταία αύξηση των στόχων της, μετέδωσε τη Δευτέρα το BBC.

Η Βρετανία είχε δηλώσει τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους ότι θα αυξήσει τις ετήσιες αμυντικές δαπάνες στο 2,5% του ΑΕΠ έως το 2027, με στόχο το 3% κατά την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει μετά τις εκλογές του 2029.

Οι νέες προτάσεις και οι προκλήσεις

Σύμφωνα με το BBC, οι σύμβουλοι του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ εξετάζουν πλέον προτάσεις για την επίτευξη του στόχου του 3% πριν από τη λήξη της τρέχουσας κοινοβουλευτικής θητείας. Αν και δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση, αναγνωρίζεται ότι οι υφιστάμενοι σχεδιασμοί δεν επαρκούν για την κάλυψη του αυξανόμενου αμυντικού κόστους.

Στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου το Σάββατο, ο Στάρμερ τόνισε ότι η Ευρώπη ενώθηκε για να στηρίξει την Ουκρανία, αλλά πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «Είναι σαφές ότι θα πρέπει να δαπανήσουμε περισσότερα και ταχύτερα».

Τρέχουσα κατάσταση: Οι τελευταίες εκτιμήσεις του ΝΑΤΟ δείχνουν ότι η Βρετανία δαπάνησε το 2,3% του ΑΕΠ για την άμυνα το 2024.

Οικονομικό κόστος και αντιδράσεις

Η κυβέρνηση, παλεύοντας με το υψηλό χρέος και τις δαπανηρές δεσμεύσεις, περιέκοψε πέρυσι τον προϋπολογισμό της για τη διεθνή βοήθεια προκειμένου να χρηματοδοτήσει την αύξηση στο 2,5%. Ωστόσο, δεν έχει δημοσιεύσει ακόμη ένα επενδυτικό σχέδιο για την άμυνα που να καθορίζει τις προτεραιότητες των δαπανών, γεγονός που προκαλεί δυσαρέσκεια στην αμυντική βιομηχανία.

Σύμφωνα με το Γραφείο Ευθύνης Προϋπολογισμού (OBR), η αύξηση των δαπανών στο 3% του ΑΕΠ θα κόστιζε επιπλέον 17,3 δισεκατομμύρια λίρες (24 δισεκατομμύρια δολάρια) το οικονομικό έτος 2029-30.

Το Υπουργείο Άμυνας δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.