Βρετανία: Εννέα τραυματίες μετά από επίθεση με μαχαίρι σε τρένο κοντά στο Κέιμπριτζ

Εννέα άτομα έλαβαν ιατρική περίθαλψη για τραυματισμούς που απειλούσαν τη ζωή τους μετά από μια σειρά μαχαιρωμάτων σε τρένο κοντά στο Κέιμπριτζ στην ανατολική Αγγλία το Σάββατο και δύο άνδρες συνελήφθησαν σε αυτό που ο πρωθυπουργός Κιρ Σταρμερ χαρακτήρισε «φρικτό περιστατικό».

Η βρετανική αστυνομία μεταφορών ανακοίνωσε πως έχει τη συμβολή της αντιτρομοκρατικής υπηρεσία για την έρευνά της, ενώ προσπαθεί να διαπιστώσει τις πλήρεις συνθήκες και τα κίνητρα του περιστατικού.

«Διεξάγουμε επείγουσες έρευνες για να διαπιστώσουμε τι συνέβη και μπορεί να χρειαστεί κάποιος χρόνος μέχρι να είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε οτιδήποτε περαιτέρω», δήλωσε ο αρχηγός της βρετανικής αστυνομίας μεταφορών, Κρις Κέισι. «Σε αυτό το πρώιμο στάδιο δεν θα ήταν σωστό να κάνουμε εικασίες για τα αίτια του περιστατικού».

Η αστυνομία του Κάμπριτζσαϊρ δήλωσε ότι κλήθηκε στις 19:39 GMT, μετά από αναφορές ότι πολλά άτομα είχαν μαχαιρωθεί στο τρένο των 18:25 από το Ντόνκαστερ της βόρειας Αγγλίας προς το Κινγκς Κρος του Λονδίνου.

Το τρένο σταμάτησε στο Χάντινγκτον, με ένοπλους αστυνομικούς να εισέρχονται στο τρένο, όπως φαίνεται σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ένοπλοι αστυνομικοί έφτασαν στο τρένο και το τρένο σταμάτησε στο Χάντινγκτον, όπου δύο άνδρες συνελήφθησαν», δήλωσε η αστυνομία.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας είπε στο Sky News ότι ένας από τους υπόπτους, ο οποίος κρατούσε ένα μεγάλο μαχαίρι, χτυπήθηκε με τέιζερ από την αστυνομία.

Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων της Ανατολικής Αγγλίας δήλωσε ότι κινητοποίησε μια μεγάλης κλίμακας επέμβαση στο σιδηροδρομικό σταθμό του Χάντινγκτον, η οποία περιελάμβανε πολυάριθμα ασθενοφόρα και ομάδες εντατικής θεραπείας, συμπεριλαμβανομένων τριών αεροασθενοφόρων.

Ο Στάρμερ ανέφερε με ανάρτηση στο X ότι το περιστατικό ήταν «πολύ ανησυχητικό».

«Οι σκέψεις μου είναι με όλους τους πληγέντες και ευχαριστώ τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την επέμβασή τους», δήλωσε.