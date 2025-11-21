Βρετανία: Απογοητευμένοι οι τουρίστες από την ψεύτικη διαφήμιση που δημιουργήθηκε με ΤΝ για την χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μπάκιγχαμ

Όταν η Μπριγκίντα επισκέφθηκε σήμερα τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, περίμενε πως θα δει μια παραδοσιακή χριστουγεννιάτικη αγορά, όμως αυτή η τουρίστρια από την Πολωνία, όπως και άλλοι τουρίστες, ξεγελάστηκαν από μια ψεύτικη διαφήμιση, όπου δέσποζε μία φωτογραφία που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Ήρθαμε πιστεύοντας πως ήταν αλήθεια» εξήγησε αυτή η γυναίκα ηλικίας 25 ετών. «Πίστευα πως θα είχα την ευκαιρία» να μπορέσω να δω την πρώτη χριστουγεννιάτικη αγορά που οργανώθηκε μπροστά από βασιλική κατοικία στο Λονδίνο, «και εμείς λυπηθήκαμε πολύ, όταν συνειδητοποιήσαμε πως δεν υπήρχε τίποτα».

Πολυάριθμα μηνύματα που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο και κυκλοφόρησαν σε ολόκληρο τον κόσμο σε πολλές γλώσσες, μεταξύ άλλων στα ταϊλανδέζικα, τα πορτογαλικά ή ακόμα και τα αραβικά, υπόσχονταν «μια πρωτόγνωρη βασιλική εμπειρία Χριστουγέννων».

Στην πραγματικότητα, η φωτογραφία που απεικόνιζε τις ψεύτικες εκδηλώσεις ήταν μια εικόνα χριστουγεννιάτικης αγοράς με μικρά ξύλινα περίπτερα και γιορτινά φώτα που είχε δημιουργηθεί από την ΤΝ.

«Το είδα σε reel στο Instagram και το TikTok. Στα βίντεο αυτά αναφερόταν πως θα υπάρξει μια χριστουγεννιάτικη αγορά για πρώτη φορά στο παλάτι του Μπάκιγχαμ», αφηγήθηκε επίσης η Έμα Πάξτον, μια μηχανικός 26 ετών, από τη Βοστόνη των ΗΠΑ.

Ο Λούκας, ένας Γάλλος που ζει στο Λονδίνο, είπε πως κι εκείνος «άκουσε πολλά», μέσω φίλων που ζουν στο εξωτερικό, για αυτήν την αυτοαποκαλούμενη αγορά. «Μόλις ανακάλυψα τώρα ότι αυτό προήλθε από την Τεχνητή Νοημοσύνη», σημείωσε.

Χρήστες του διαδικτύου ανήρτησαν βίντεο για να αποκαλύψουν την απάτη, ιδίως ταξιδιωτικά μπλογκ, όπως το Love and London.

Η φωτογραφία που δημιουργήθηκε από την ΤΝ άρχισε να κυκλοφορεί τον Σεπτέμβριο, αφότου το Royal Collection Trust (RCT), το οποίο οργανώνει τις επισκέψεις στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, έκανε λόγο για το άνοιγμα μια μικρής χριστουγεννιάτικης μπουτίκ στο παλάτι.

Το RCT δημοσίευσε ένα προειδοποιητικό μήνυμα στον ιστότοπό του ότι αυτή η μπουτίκ «δεν είναι μια χριστουγεννιάτικη αγορά» και ότι «δεν θα υπάρξει χριστουγεννιάτικη αγορά στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ».