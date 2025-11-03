Δημοσκόπηση CNN

Ολοένα και αυξάνεται η δυσαρέσκεια απέναντι στο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσκόπηση που διεξήγαγε το CNN, με τη δημοτικότητα του Αμερικανού προέδρου να υποχωρεί στο χαμηλότερο επίπεδο για τη δεύτερη θητεία του.

Συγκεκριμένα, η αποδοχή του Τραμπ ανέρχεται στο 37%, το χαμηλότερο ποσοστό της δεύτερης θητείας του στις μετρήσεις του CNN, σχεδόν ταυτόσημο με το 36% που κατέγραφε την ίδια περίοδο της πρώτης του θητείας.

Το ποσοστό απόρριψης, στο 63%, είναι αριθμητικά το υψηλότερο οποιασδήποτε θητείας του, μία μονάδα πάνω από το 62% που είχε καταγραφεί όταν αποχωρούσε από το αξίωμα, τον Ιανουάριο του 2021.

Ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων του CNN που τοποθετεί την αποδοχή του Τραμπ ελαφρώς υψηλότερα, στο 41%, δείχνει παρόμοια τάση από τον Ιανουάριο, με τις θετικές γνώμες να έχουν υποχωρήσει σε όλες τις πολιτικές και δημογραφικές ομάδες από το καλοκαίρι.

Κοιτώντας προς τις εκλογές του επόμενου έτους, οι Δημοκρατικοί φαίνεται να διατηρούν προβάδισμα: το 47% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων δηλώνει ότι θα ψήφιζε τον Δημοκρατικό υποψήφιο στην περιφέρειά του αν οι εκλογές γίνονταν σήμερα, έναντι 42% που θα προτιμούσε τον Ρεπουμπλικανό.

Για την πορεία της οικονομίας, το 72% εκτιμά ότι βρίσκεται σε κακή κατάσταση και το 47% θεωρεί την οικονομία και το κόστος ζωής το κορυφαίο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ. Περίπου 6 στους 10 υποστηρίζουν επίσης ότι οι πολιτικές του Τραμπ έχουν επιδεινώσει τις οικονομικές συνθήκες στις ΗΠΑ.

Περίπου 8 στους 10 θεωρούν το shutdown κρίσιμο, το 50% σημαντικό πρόβλημα και το 61% αποδοκιμάζει τον χειρισμό του θέματος από τον Τραμπ. Σχεδόν άλλοι τόσοι αποδοκιμάζουν τον τρόπο με τον οποίο το χειρίζεται η ηγεσία του Κογκρέσου κάθε κόμματος.

Η πλειοψηφία έχει αρνητικές απόψεις για την απόδοση του Τραμπ σε πολλά άλλα βασικά ζητήματα: To 56% πιστεύει ότι οι αποφάσεις του για την εξωτερική πολιτική έχουν βλάψει τη θέση της Αμερικής στον κόσμο και το 57% λέει ότι το έχει παρατραβήξει με την απέλαση των μεταναστών που ζουν παράνομα στις ΗΠΑ.