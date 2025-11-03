Δημοσκόπηση ALCΟ

Σταθερά στην πρώτη θέση με διψήφια διαφορά, συγκεκριμένα 11,6 μονάδες, από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ παραμένει η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με το πρώτο μέρος της δημοσκόπησης της Alco για λογαριασμό του Alpha.

Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 23,3%, με το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση με 11,7%. Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 8,9%, ΚΚΕ με 7,1%, Πλεύση με 6,4%, ΣΥΡΙΖΑ με 5%, Φωνή Λογικής με 3,4%.

Η ΝΔ χάνει 0,7 μονάδες, ενώ τη μικρή αυτή πτώση δεν εκμεταλλεύεται κανένα κόμμα, δείγμα της δυσαρέσκειας των πολιτών και προς την αντιπολίτευση.

Από την άλλη, αυξάνεται το ποσοστό των αναποφάσιστων, το οποίο φτάνει στο 21,6%, το μεγαλύτερο ποσοστό από το 2016. Τον Ιανουάριο οι αναποφάσιστοι ήταν σε ποσοστό 11,9%, δέκα μονάδες σχεδόν κάτω.

Από τους αναποφάσιστους, μοιρασμένοι μεταξύ κεντρώων και κεντροδεξιών (από 23% έκαστος) είναι οι περισσότεροι, ενώ άλλο ένα 23% δηλώνει ότι δεν προσδιορίζει κάπου τον εαυτό του. Στο 13% είναι οι κεντροαριστεροί.

Στην πλειοψηφία τους (3 στους 4) προέρχονται από τις «παραγωγικές ηλικίες» 25-64 ετών, ενώ έξι στα 10 άτομα που δηλώνουν αναποφάσιστοι είναι γυναίκες.

Κρίση θεσμών βλέπουν 8 στους 10 πολίτες

Σε τέσσερις βασικούς θεσμούς οι πολίτες δείχνουν πλήρως απογοήτευση για την Δικαιοσύνη και τα πολιτικά κόμματα.

Πιο συγκεκριμένα:

Για το αν στην Ελλάδα υπάρχει κρίση θεσμών, «ναι» λέει το 83% σχεδόν καθολικά, ενώ το 11% έχει αντίθετη άποψη.

Μοιρασμένη είναι η άποψη για το ποιος ευθύνεται για τη κρίση θεσμών. Το 34% λέει η κυβέρνηση, ενώ «όλα τα κόμματα» θεωρεί πως φταίνε το 31%.

Για τον βαθμό ικανοποίησης των θεσμών (Δικαιοσύνη, Βουλή, Κυβέρνηση και κόμματα), η απογοήτευση είναι μεγάλη στους πολίτες.

Για τη Δικαιοσύνη το 77% λέει δεν είναι καθόλου ή είναι ελάχιστα ικανοποιημένο, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τη Βουλή φτάνει το 81%.

Το 78% δεν είναι καθόλου ή λίγο ικανοποιημένο από την κυβέρνηση, ενώ στα υπόλοιπα κόμματα το ποσοστό φτάνει το 87%. Μάλιστα, για τα άλλα κόμματα, μόλις 10% λέει ότι είναι αρκετά ευχαριστημένο.

Για τον Αγνωστο Στρατιώτη, 4 στους 10 συμφωνούν με το μέτρο της κυβέρνησης (39%), ενώ το 50% διαφωνεί.