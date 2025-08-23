Βόρεια Κορέα: Κίνδυνος ανεξέλεγκτης σύγκρουσης έπειτα από πυρά του νοτιοκορεάτικου στρατού στα σύνορα

Η Βόρεια Κορέα προειδοποίησε σήμερα τη Νότια εναντίον του κινδύνου «ανεξέλεγκτης» σύγκρουσης έπειτα από προειδοποιητικά πυρά του νοτιοκορεάτικου στρατού σε αντίδραση για σύντομο πέρασμα των συνόρων από δυνάμεις της Πιονγκγιάνγκ.

Το συμβάν αυτό, που εκτυλίχτηκε την Τρίτη (19η Αυγούστου), αποκαλύφθηκε από τη Βόρεια Κορέα, την πρώτη ημέρα περιοδείας στο εξωτερικό, αρχικά στο Τόκιο, κατόπιν στην Ουάσιγκτον, του νέου προέδρου της Νότιας Κορέας, του Λι Τζε-μιουνγκ, ο οποίος θέλει να ξαναρχίσει ο διάλογος ανάμεσα στη χώρα του και τη βόρεια γείτονά της — που παραμένουν, από τεχνική άποψη, σε εμπόλεμη κατάσταση.

Το επεισόδιο καταγράφτηκε καθώς Βορειοκορεάτες στρατιώτες εργάζονταν για να κλείσουν μόνιμα τα χερσαία σύνορα που κόβουν στα δύο τη χερσόνησο, μετέδωσε το επίσημο βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, επικαλούμενο τον αντιστράτηγο Κο Τζονγκ Τσολ.

Οι νοτιοκορεάτικες ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν πως υπήρξαν προειδοποιητικά πυρά. Εξήγησαν ότι στρατιώτες της Βόρειας Κορέας πέρασαν τα σύνορα «περί τις 15:00» (09:00 ώρα Ελλάδας) κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεών τους στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη (DMZ), ωθώντας μέλη τους να πυροβολήσουν προειδοποιητικά.

Οι Βορειοκορεάτες στρατιωτικοί αποσύρθηκαν αμέσως, σύμφωνα με το επιτελείο της Σεούλ, που πρόσθεσε ότι «οι κινήσεις των βορειοκορεατικών στρατευμάτων παρακολουθούνται στενά».

Χαρακτηρίζοντας το επεισόδιο «σοβαρή πρόκληση», ο αντιστράτηγος Κο έκανε λόγο για πάνω από 10 προειδοποιητικές βολές πολυβόλου εναντίον των στρατιωτών του.

«Πρόκειται για πολύ σοβαρό προηγούμενο, που θα μπορούσε να οδηγήσει την κατάσταση στα νότια σύνορα –στα οποία σταθμεύει πολύ μεγάλος αριθμός στρατιωτών– προς αναμέτρηση ως και σε ανεξέλεγκτη φάση», πρόσθεσε.

Χθες, ο κ. Κο προειδοποίησε πως η Βόρεια Κορέα θα ανταποδώσει οποιαδήποτε προσπάθεια επέμβασης στις προσπάθειές της να κλείσει μόνιμα τα σύνορα, προειδοποιώντας εναντίον οποιασδήποτε «εσκεμμένης στρατιωτικής πρόκλησης».

Η Πιονγκγιάνγκ κατηγορεί τη Σεούλ για διπροσωπία, ότι καλεί από τη μια σε διάλογο ενώ χειροτερεύει τις στρατιωτικές εντάσεις, εξήγησε ο Χονγκ Μιν, αναλυτής του Ινστιτούτου για την Εθνική Ενοποίηση της Κορέας.

Οι δυο χώρες παραμένουν από τεχνική σκοπιά σε εμπόλεμη κατάσταση για πάνω από επτά δεκαετίες, καθώς ο πόλεμος της Κορέας (1950-1953) δεν τερματίστηκε παρά με απλή ανακωχή, δεν υπογράφτηκε ποτέ συμφωνία ειρήνης.

Η σχέση ανάμεσα στην Πιονγκγιάνγκ και στη Σεούλ βρίσκονται στο ναδίρ του εδώ και χρόνια. Η Βόρεια Κορέα προχώρησε σε σειρά εκτοξεύσεων βαλλιστικών πυραύλων, αψηφώντας αποφάσεις κυρώσεις του ΟΗΕ, πέρυσι.

Τον Απρίλιο ο νοτιοκορεάτικος στρατός ανέφερε πως άνοιξε πυρ προειδοποιητικά όταν περίπου δεκαπέντε Βορειοκορεάτες στρατιωτικοί πέρασαν τα σύνορα. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, υποχώρησαν αμέσως.

Βορειοκορεάτες στρατιωτικοί έκαναν σειρά παρεισφρήσεων κατά μήκος των συνόρων πέρυσι. Η Σεούλ εκτίμησε πως πιθανόν έγιναν εξαιτίας ατυχημάτων ή σφαλμάτων.

Ο τόνος έχει αλλάξει στη νοτιοκορεάτικη πλευρά αφότου εξελέγη πρόεδρος στα τέλη Ιουνίου ο Λι Τζε-μιουνγκ, έπειτα από μακρό διάστημα πολιτικού χάους που προκάλεσε ο προκάτοχός του Γιουν Σοκ-γελ, κηρύσσοντας στρατιωτικό νόμο τον Δεκέμβριο, που πάντως δεν διήρκεσε παρά μερικές ώρες.

Ο κ. Λι έχει υποσχεθεί να «σεβαστεί» το πολιτικό σύστημα της Βόρειας Κορέας και να οικοδομήσει «εμπιστοσύνη μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων» των δυο χωρών, καθώς και να διεξαγάγει διάλογο χωρίς προϋποθέσεις με την Πιονγκγιάνγκ, θέσεις σε ρήξη με αυτές του προκατόχου του.

Βρίσκεται σήμερα σε επίσημη επίσκεψη στην Ουάσιγκτον κι αναμένεται μεθαύριο Δευτέρα στις ΗΠΑ, σύμμαχο της Σεούλ, όπου θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ για συνομιλίες που αναμένεται να έχουν στο επίκεντρο το εμπόριο.

Περίπου 28.500 Αμερικανοί στρατιωτικοί παραμένουν ανεπτυγμένοι στη Νότια Κορέα για να βοηθήσουν στην υπεράσπισή της έναντι της Βόρειας Κορέας.

Η Σεούλ κι η Ουάσιγκτον άρχισαν τη 18η Αυγούστου κοινά στρατιωτικά γυμνάσια, που αναμένεται να ολοκληρωθούν την Πέμπτη 28η Αυγούστου κι είναι αφιερωμένα στην προετοιμασία για την αντιμετώπιση δυνητικών απειλών από τη Βόρεια Κορέα, χώρα που διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο και πλέον έχει υπογράψει αμυντική συμφωνία με τη Ρωσία.

Η Νότια Κορέα ανακοίνωσε εξάλλου πως απέσυρε στις αρχές του μήνα μεγάφωνα που αναμετέδιδαν K-Pop, δελτία ειδήσεων και προπαγάνδα από τομείς των συνόρων, κάτι που ο στρατός της κατόπιν ανέφερε πως η Βόρεια Κορέα βρισκόταν στη διαδικασία να μιμηθεί.

Πράγμα που η αδελφή του Κιμ Γιονγκ Ουν, η Κιμ Γιο Τζονγκ, πρόσωπο με επιρροή, διέψευσε.