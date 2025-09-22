Bloomberg: Τα μυστικά σχέδια του Πούτιν να παρέμβει στις εκλογές της Μολδαβίας

Η Ρωσία φέρεται να έχει καταρτίσει σχέδιο για να παρέμβει στις προσεχείς εκλογές στη Μολδαβία και να ανατρέψει τις προσπάθειες της κυβέρνησης να διατηρήσει τη χώρα στην ενταξιακή πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποκαλύπτει το Bloomberg.



Σύμφωνα με έγγραφα που εξέτασε το πρακτορείο, το Κρεμλίνο οργάνωσε μια πολυδιάστατη στρατηγική με στόχο να πλήξει, στις εκλογές της 28ης Σεπτεμβρίου, το κόμμα της φιλοευρωπαίας προέδρου Μάια Σάντου, ώστε να απομακρυνθεί από την εξουσία.



Η Μολδαβία αποτελεί πεδίο μάχης μεταξύ φιλοευρωπαϊκών και φιλορωσικών πολιτικών δυνάμεων, ενώ οι εκλογές της Κυριακής πραγματοποιούνται λιγότερο από έναν χρόνο μετά το δημοψήφισμα για την ένταξη στην ΕΕ, το οποίο εγκρίθηκε με μικρή διαφορά, εν μέσω ισχυρισμών της κυβέρνησης για παρέμβαση του Κρεμλίνου.

Το σχέδιο του Κρεμλίνου, σύμφωνα με το Bloomberg, περιλαμβάνει την πρόσληψη Μολδαβών υπηκόων στο εξωτερικό ώστε να ψηφίσουν σε εκλογικά τμήματα στην ΕΕ και σε άλλες περιοχές του κόσμου, την πρόσληψη ατόμων για να προκαλέσουν ταραχές, καθώς και μια εκτεταμένη εκστρατεία παραπληροφόρησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, η Μόσχα σχεδίαζε να χρησιμοποιήσει ενοχοποιητικό υλικό για να πιέσει δημόσιους λειτουργούς ώστε να διαταράξουν την εκλογική διαδικασία.

Όπως σημειώνει το Bloomberg, δεν μπορεί να επιβεβαιώσει εάν η Ρωσία υλοποίησε τελικά τα σχέδιά της, καθώς η προεκλογική εκστρατεία στη Μολδαβία κορυφώνεται αυτή την εβδομάδα. Ωστόσο, δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι είναι «σχεδόν βέβαιο» πως η Μόσχα σκόπευε να τα εφαρμόσει σε μεγάλο βαθμό.

Την ίδια ώρα, η μολδαβική αστυνομία έχει λάβει αυστηρά μέτρα κατά των εκστρατειών παραπληροφόρησης και των προσπαθειών εξαγοράς ψήφων. Τον περασμένο μήνα, οι αρχές ζήτησαν να μπλοκαριστούν 443 λογαριασμοί στο TikTok.