Ο Τραμπ κατεδάφισε το μισό Λευκό Οίκο για να κτίσει την πολυτελή αίθουσα χορού - Ξεκίνησαν οι εργασίες

Ενώ η αμερικανική κυβέρνηση παραμένει σε αδιέξοδο λόγω shutdown, οι εργασίες στο Λευκό Οίκο συνεχίζονται κανονικά αυτή την εβδομάδα. Οι εργάτες ξεκίνησαν την κατεδάφιση της Ανατολικής Πτέρυγας, η οποία θα αντικατασταθεί από μια αίθουσα χορού 90.000 τ.μ., ικανή να φιλοξενήσει έως 1.000 καλεσμένους.

Στο σημείο όπου βρισκόταν κάποτε η στοά, ένας εκσκαφέας φαίνεται να συγκεντρώνει τα συντρίμμια για απομάκρυνση. Επίσης, η κιονοστοιχία που συνέδεε την Κεντρική Κατοικία με την Ανατολική Πτέρυγα έχει σχεδόν αφαιρεθεί, με μόνο το τελευταίο τμήμα, εκείνο που ενώνεται με την Κατοικία, να παραμένει στη θέση του.

Σύμφωνα με το TechCrunch, το έργο των 250 εκατομμυρίων δολαρίων χρηματοδοτείται από ιδιωτικές δωρεές, όχι από τους φορολογούμενους, όπως διευκρίνισε ο Λευκός Οίκος.

Στη λίστα των χορηγών, που δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη, περιλαμβάνονται μερικές από τις πιο ισχυρές τεχνολογικές εταιρείες των ΗΠΑ, όπως Amazon, Apple, Google, Meta και Microsoft, καθώς και εταιρείες άμυνας όπως οι Palantir και Lockheed Martin και τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι όπως Comcast και T-Mobile.

Στον κατάλογο περιλαμβάνεται επίσης η βιομηχανία των crypto, με χορηγίες από Coinbase, Ripple, Tether America και τους Winklevoss twins.

Δεν είναι σαφές πόσα έχει συνεισφέρει κάθε δωρητής. Ωστόσο, μέρος της χρηματοδότησης περιλαμβάνει τουλάχιστον 20 εκατομμύρια δολάρια από την Google, ως αποτέλεσμα διακανονισμού δικαστικής υπόθεσης σχετικά με την αναστολή του λογαριασμού του Τραμπ στο YouTube μετά τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου 2021.

Η σχέση της Silicon Valley με τον Τραμπ έχει αλλάξει σημαντικά: Ενώ η τεχνολογική βιομηχανία αντιστάθηκε αρχικά στον Τραμπ το 2016, κατά τη δεύτερη θητεία του η συνεργασία έχει ενισχυθεί.

Για παράδειγμα, η Meta δεν είχε συνεισφέρει στην πρώτη ορκωμοσία, αλλά δώρισε 1 εκατομμύριο δολάρια στη δεύτερη, ενώ η Amazon από 58.000 δολάρια την πρώτη φορά, φέτος έδωσε 1 εκατομμύριο δολάρια.

Οι δωρεές αυτές αντανακλούν στενότερη ευθυγράμμιση μεταξύ Τραμπ και τεχνολογικής βιομηχανίας, η οποία φαίνεται πιο πρόθυμη να συνεργαστεί, καθώς πολλές μεγάλες εταιρείες αντιμετωπίζουν υπόθεση αντιμονοπωλιακού ελέγχου και η τρέχουσα διοίκηση Τραμπ είναι λιγότερο αυστηρή σε σχέση με την εποχή της Lina Khan στην FTC.

Παράλληλα, η κυβέρνηση Τραμπ έχει εντείνει την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, γεγονός που ωφελεί οικονομικά τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα, με σχέδιο δράσης που ανακοίνωσε τον Ιούλιο για μείωση γραφειοκρατίας και χρηματοδότηση κατασκευής data centers.