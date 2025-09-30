Βιετνάμ: Στους 19 οι νεκροί από τον τυφώνα Μπουαλόι

Ο αριθμός των νεκρών από τον τυφώνα Μπουαλόι στο Βιετνάμ αυξήθηκε σε 19, ενώ άλλοι 21 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, ανακοίνωσε η κυβέρνηση την Τρίτη, καθιστώντας τον εν λόγω τυφώνα τον πιο καταστροφικό που έπληξε τη χώρα φέτος, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν σοβαρές πλημμύρες στο Ανόι και σε όλες τις βόρειες επαρχίες.

Ο Μπουαλόι έπληξε τις ακτές τη Δευτέρα στο βόρειο κεντρικό Βιετνάμ, φέρνοντας τεράστια κύματα, ισχυρούς ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές. Την περασμένη εβδομάδα, ο τυφώνας είχε σκοτώσει τουλάχιστον 10 άτομα στις Φιλιππίνες.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι 88 άτομα τραυματίστηκαν, πάνω από 100.000 σπίτια υπέστησαν ζημιές, κυρίως στις επαρχίες Nghe An και Ha Tinh, και πάνω από 10.000 εκτάρια ρυζιού και καλλιεργειών πλημμύρισαν.

Οι βροχοπτώσεις σε διάφορα μέρη του Βιετνάμ ξεπέρασαν τα 300 χιλιοστά τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία, η οποία προειδοποίησε για κίνδυνο κατολισθήσεων και πλημμυρών.

Στην πρωτεύουσα Ανόι, οι δρόμοι πλημμύρισαν έντονα, καθώς οι συνεχείς βροχοπτώσεις συνοδεύονταν από κεραυνούς και αστραπές, παραλύοντας την κυκλοφορία σε πολλές περιοχές του κέντρου της πόλης.

Μέχρι την Τρίτη, πολλά χωριά στο βόρειο κεντρικό Βιετνάμ παρέμεναν πλημμυρισμένα, χωρίς πρόσβαση στην κυκλοφορία ή ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Τα νερά της πλημμύρας ανέβηκαν σχεδόν μέχρι το επίπεδο των στεγών των σπιτιών σε πολλά χωριά της επαρχίας Nghe An, σύμφωνα με πλάνα του κρατικού τηλεοπτικού σταθμού VTV.

Με μια εκτεταμένη ακτογραμμή που βλέπει στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, το Βιετνάμ είναι επιρρεπές σε τυφώνες που συχνά συνοδεύονται από ισχυρές βροχές που προκαλούν σοβαρές πλημμύρες.