Βερολίνο: Συμπλοκές ανάμεσα σε οπαδούς Παναθηναϊκού - Φενερμπαχτσέ έξω από την Uber Arena

Η γερμανική αστυνομία με ανακοίνωσή της ενημέρωσε για τις συμπλοκές που υπήρξαν ανάμεσα σε φιλάθλους του Παναθηναϊκού και της Φενερμπαχτσέ, λίγες ώρες πριν την έναρξη του πρώτου χρονικά ημιτελικού της Euroleague, Παναθηναϊκός-Φενερμπαχτσέ, στο Βερολίνο.

Στην ανακοίνωσή της, η γερμανική αστυνομία κάνει λόγο για χρήση πυροτεχνημάτων και ρίψη μπουκαλιών. Όπως τονίζεται «μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων εκμεταλλεύτηκε αυτήν την κατάσταση, προκειμένου να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην αρένα. Αυτή τη στιγμή καταγράφονται τα προσωπικά στοιχεία των εμπλεκομένων. Αυτοί θα αποβληθούν και θα τους απαγορευτεί η είσοδος στις εγκαταστάσεις».

«Σήμερα το απόγευμα, αρκετές χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία μπροστά από την "Uber Arena", με αφορμή το διεθνές τουρνουά μπάσκετ. Υπήρξαν συμπλοκές μεταξύ αντίπαλων οπαδών, στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν πυροτεχνήματα και μπουκάλια.

