Πούτιν: «Ναι» σε ειρηνευτικές συνομιλίες αλλά βασισμένες στην «κοινή λογική»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία πρέπει να αναβιώσουν, αλλά η Ρωσία θα διαπραγματευθεί μόνο με νόμιμους ηγέτες στο Κίεβο

Ο Πούτιν δήλωσε επίσης σε συνέντευξη Τύπου κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Λευκορωσία ότι οι συνομιλίες πρέπει να αντικατοπτρίζουν «τις σημερινές πραγματικότητες επί του εδάφους».

Η Ρωσία αμφισβήτησε τη νομιμότητα του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αφού το Κίεβο δήλωσε ότι δεν θα διεξάγει φέτος προεδρικές εκλογές λόγω του πολέμου με τη Ρωσία, ο οποίος διανύει τον τρίτο χρόνο του.

Στο μεταξύ, ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε σήμερα ότι οι ρωσικές δηλώσεις για την επιθυμία της Μόσχας να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός για να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία έχουν στόχο να τορπιλίσουν την πρωτοβουλία του Κιέβου για τη διεξαγωγή συνόδου κορυφής που θα πραγματοποιηθεί τον επόμενο μήνα στην Ελβετία.

«Ο Πούτιν προσπαθεί απεγνωσμένα να τορπιλίσει τη σύνοδο κορυφής στην Ελβετία στις 15-16 Ιουνίου» δήλωσε ο Κουλέμπα σε ανάρτηση του στο Χ.

Τέσσερις ρωσικές πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι έτοιμος να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία με μια διαπραγματευόμενη κατάπαυση του πυρός που θα αναγνωρίζει τις τρέχουσες γραμμές μάχης.

«Γιατί οι ρωσικές ‘πηγές’ ξαφνικά αναφέρουν στα ΜΜΕ ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος να σταματήσει τον πόλεμο στα σημερινά σύνορα; Η εξήγηση είναι απλή. Ο Πούτιν προσπαθεί απεγνωσμένα να τορπιλίσει τη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη στην Ελβετία στις 15-16 Ιουνίου. Φοβάται την επιτυχία της. Ο περίγυρός του στέλνει ψευδή μηνύματα περί δήθεν ετοιμότητας για κατάπαυση του πυρός παρά το ότι τα ρωσικά στρατεύματα συνεχίζουν να επιτίθενται σκληρά στην Ουκρανία, ενώ οι πύραυλοι τους και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη πέφτουν πάνω στις ουκρανικές πόλεις και σε κατοικημένα σημεία» έγραψε ο Κουλέμπα στην ανάρτηση του στο Χ.

Σύμφωνα με τον Κουλέμπα, ο Πούτιν δεν επιθυμεί να σταματήσει την επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας.

«Μόνο μια βασισμένη σε αρχές και ενιαία φωνή της παγκόσμιας πλειοψηφίας θα τον υποχρεώσει να κάνει επιλογή προς όφελος της ειρήνης και όχι του πολέμου. Αυτός είναι συγκεκριμένα ο στόχος της Συνόδου κορυφής για την ειρήνη. Γι αυτόν ακριβώς τον λόγο τη φοβάται τόσο. Και για αυτόν ακριβώς τον λόγο είναι εξαιρετικά σημαντικό, να συμμετάσχουν σ’ αυτήν όσο τον δυνατόν περισσότεροι ηγέτες απ όλες τις ηπείρους και μέρη του κόσμου» πρόσθεσε ο Κουλέμπα.

