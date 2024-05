ΕΕ καλεί Ρωσία για τις «απαράδεκτες» ενέργειες στα θαλάσσια σύνορα με την Εσθονία

Απαντήσεις απαιτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη Ρωσία σχετικά με την «απαράδεκτη πρόκληση», όπως τη χαρακτήρισε, από Ρώσους φρουρούς στα σύνορα με την Εσθονία.

Όπως ανέφερε η Εσθονία, τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (23/5), Ρώσοι συνοριοφύλακες απομάκρυναν σημαδούρες για τη ναυσιπλοΐα από την εσθονική πλευρά του ποταμού Νάρβα που χωρίζει τις δύο χώρες.

«Αυτό το συμβάν στα σύνορα είναι μέρος ενός ευρύτερου μοτίβου προκλητικής συμπεριφοράς και υβριδικών ενεργειών από τη Ρωσία, μεταξύ άλλων στα θαλάσσια και χερσαία σύνορά της στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας», ανέφερε σε δήλωσή του ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική, Ζοζέπ Μπορέλ.

«Αυτές οι ενέργειες είναι απαράδεκτες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει μια εξήγηση από τη Ρωσία σχετικά με την απομάκρυνση των σημαδούρων, και την άμεση επιστροφή τους», πρόσθεσε.

Η θέση αυτών των πλωτών αντικειμένων ανάμεσα στη Ρωσία και την Εσθονία αποτελεί αντικείμενο διαφωνίας μεταξύ των δύο χωρών αφότου ξεκίνησε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, ανέφεραν η εσθονική αστυνομία και η συνοριοφυλακή.

Η ρωσική πρεσβεία στις Βρυξέλλες δεν απάντησε εξαρχής σε αίτημα για σχόλια.

BREAKING:



Last night, Russia removed the light buoys delineating the border between Russia and Estonia in the Narva river.



This happened after previous reports stating that Russia intends to unilaterally change its maritime borders with Finland and Estonia.



