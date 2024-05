Ο Τραμπ και το σύνδρομο εξουθένωσης των Αμερικανών

Σχεδόν μία δεκαετία πόλωσης, ρατσιστικού και εμπρηστικού λόγου, και διάβρωσης της ίδιας της Δημοκρατίας. Μία ολόκληρη χώρα περιστρεφόμενη γύρω από μία τοξική προσωπικότητα, σε μία συνθήκη μόνιμης έντασης που έχει αφήσει βαρύ αποτύπωμα στη συναισθηματική κατάσταση και ψυχική υγεία των Αμερικανών -μια ίσως παραγνωρισμένη διάσταση του συνολικού χάους που έχει επιφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πολλοί ακόμη αδυνατούν να συνειδητοποιήσουν πως το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ θα βρίσκεται στα ψηφοδέλτια των προεδρικών εκλογών της 5ης Νοεμβρίου, με τον υπόδικο τέως πρόεδρο να έχει επιτύχει την «ολική επαναφορά» και από εκεί που όλοι θεωρούσαν μετά τα τραγικά γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου 2021 ότι το κεφάλαιο Τραμπ έχει κλείσει, τώρα παγώνουν μπροστά στο ενδεχόμενο να τον δουν ξανά στην προεδρία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν δίνει σήμερα μάχη για να «σώσει» την Αμερική κατά τα λεγόμενά του, αλλά να σώσει τον εαυτό του. Και μέσω της πάγιας στρατηγικής της θυματοποίησης και της απαξίωσης της δικαστικής και εκτελεστικής εξουσίας εξακολουθεί να θέτει σε κίνδυνο την αμερικανική Δημοκρατία, ενόσω παραμένει ακόμη ανοιχτό το τραύμα που υπέστη με την εισβολή στο Καπιτώλιο.

Μία σχεδόν μεταποκαλυπτική Αμερική σκιαγραφεί ο Τραμπ εάν χάσει τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, παρουσιάζοντας συστηματικά μία μαύρη και ζοφερή εικόνα για τη χώρα, και προειδοποιώντας πως τα χειρότερα έρχονται… Πολώνει, διχάζει, εξαπολύει ελάχιστα συγκαλυμμένες απειλές. Αυτή την πολιτική πραγματικότητα καλούνται να αντιμετωπίσουν οι Αμερικανοί. Έπειτα από σχεδόν μία δεκαετία Τραμπ, είναι εξουθενωμένοι, κατακλύζονται από άγχος, ανησυχούν και φοβούνται.

Για το βαρύ αποτύπωμα στην ψυχική υγεία των Αμερικανών πολιτών, και τις ευθύνες των μέσων ενημέρωσης στην υπερβάλλουσα κάλυψη που παρέχουν στον Τραμπ, γράφει σε άρθρο του που φιλοξενεί η ηλεκτρονική επιθεώρηση The Hill ο Ουίλιαμ Μπέκερ, συνεπιμελητής και εκ των συγγραφέων του βιβλίου «Democracy Unchained: How to Rebuild Government for the People», καθώς και του βιβλίου «Democracy in a Hotter Time, το οποίο χαρακτηρίστηκε από το περιοδικό Nature ως ένα από τα πέντε καλύτερα επιστημονικά βιβλία του 2023. Στο παρελθόν είχε εργαστεί σε υψηλόβαθμη θέση στο υπουργείο Δικαιοσύνης του Ουισκόνσιν. Σήμερα είναι εκτελεστικός διευθυντής της ανεξάρτητης δεξαμενής σκέψης Presidential Climate Action Project (PCAP).

«Κάποιοι από εμάς θυμόμαστε με νοσταλγία τη σχετική ειρήνη της προεδρίας του ‘No Drama Obama’. Ο Τζο Μπάιντεν είναι υπερφυσικά ήρεμος σε σύγκριση με τον Τραμπ, αλλά η ηρεμία δεν κερδίζει δωρεάν την προσοχή των μέσων ενημέρωσης. Η χειραγώγηση των μέσων ενημέρωσης από τον Τραμπ εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη στοιχειώδη ισότητα σε μια χρονιά εκλογών, αλλά έχει επίσης ανησυχητικό αντίκτυπο στον αμερικανικό λαό», επισημαίνει.

Έξω από τους κόλπους του κινήματος MAGA, Αμερικανοί δηλώνουν εξαντλημένοι από τη διαρκή κρίση και τα συναισθήματα οργής που νιώθουν για τον Τραμπ. Πρόσφατες δημοσκοπήσεις κατέδειξαν ότι ψηφοφόροι και των δύο κομμάτων αναμένουν τις εκλογές του Νοεμβρίου με ένα μείγμα εξάντλησης και συνειδητοποίησης ότι πρόκειται για μία από τις πιο σημαντικές εκλογές που έχουν διεξαχθεί ποτέ στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Τραμπ είχε «ανεβάσει» από την πρώτη στιγμή το επίπεδο άγχους της κοινωνίας. «Ο πρόεδρος Τραμπ δεν κυριαρχεί απλώς σε κάθε ειδησεογραφικό μέσο, αλλά τροφοδοτεί συνεδρίες θεραπείας σε όλη τη χώρα. [...] Ταραχώδες πρώτο δίμηνο της διακυβέρνησης Τραμπ, φαίνεται να έχει δημιουργήσει ένα συλλογικό άγχος, λένε οι ψυχολόγοι», ανέφεραν δημοσιεύματα τον Μάρτιο του 2017.

Τρεις μήνες αργότερα, η επιθεώρηση New England Journal of Medicine ανέφερε ότι «ένα μεγάλο ποσοστό των ενηλίκων των ΗΠΑ είναι αγχωμένο από το σημερινό πολιτικό περιβάλλον». Οι επιστήμονες του ιατρικού κλάδου που που συνέταξαν τη μελέτη ανέφεραν επίσης ότι «τα δύο τρίτα του συνόλου των ενηλίκων που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι είναι αγχωμένοι για το μέλλον των Ηνωμένων Πολιτειών».

Το 2019 η Washington Post έγραφε: «Ο Ντόναλντ Τραμπ αγχώνει την Αμερική». Το φθινόπωρο του 2020, το Inquirer έγραφε: «Τέσσερα χρόνια Τραμπ έχουν αφήσει τους περισσότερους Αμερικανούς αγχωμένους». Το 2021, η συγγραφέας και ανταποκρίτρια του Vox Άννα Νορθ άφηνε έναν αναστεναγμό ανακούφισης για τη λήξη της θητείας Τραμπ, γράφοντας: «Ο Τραμπ έφυγε επιτέλους από το αξίωμά του παρά τις συνεχείς απειλές του ότι δεν θα το έκανε. Αλλά ο αντίκτυπος στην αμερικανική ψυχή από τέσσερα χρόνια ρατσιστικής ρητορικής, υποκίνησης της βίας και απόλυτου χάους παραμένει».

Συνεχίζοντας, ο Ουίλιαμ Μπέκερ αναφέρει πως παρόλο που η θητεία Τραμπ έληξε, δεν έφυγε από τα φώτα της δημοσιότητας και παραθέτει δημοσίευμα της Hill το 2023 που ανέφερε: «Με έναν πρώην πρόεδρο να αντιμετωπίζει τέσσερις κατηγορίες και 91 ποινικές διώξεις, οι πολιτικοί μας θεσμοί βρίσκονται υπό τη μεγαλύτερη πίεση από τον Εμφύλιο Πόλεμο. Το αποτέλεσμα είναι ένα εξασθενημένο Αμερικανικό Όνειρο».

Επικαλείται ο κ. Μπέκερ την σχολιάστρια του Guardian Μάργκαρετ Σάλιβαν που διερωτάται αν τα μέσα ενημέρωσης έχουν ξεχάσει τα μαθήματα που θα έπρεπε να είχαν λάβει κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ το 2016, όταν αυτός έγινε «ο μεγάλος αντιπερισπασμός... το λαμπερό νέο παιχνίδι από το οποίο [τα μέσα ενημέρωσης] δεν μπορούσαν να πάρουν τα μάτια τους». Οι αναλυτές διαπίστωσαν ότι κατά τη διάρκεια των προκριματικών του 2016 για το ρεπουμπλικανικό χρίσμα, ο Τραμπ έλαβε δωρεάν τηλεοπτική κάλυψη που θα αναλογούσε σχεδόν σε 2 δισεκατομμύρια δολάρια, και το 63% της ειδησεογραφικής κάλυψης της εκστρατείας.

Αυτό συμβαίνει ξανά εξαιτίας των δικών του Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνει. «Αντί να είναι ένας μετανοημένος παραβάτης του νόμου, ο πρώην πρόεδρος σκληραίνει την αποφασιστικότητα των υποστηρικτών του παριστάνοντας τον μάρτυρα του βαθέος κράτους. Και με κρίσιμα τμήματα του δικαστικού συστήματος να έχουν ‘μολυνθεί’ από τον κομματισμό, οι υπόλοιποι ψηφοφόροι είναι απίθανο να μάθουν εγκαίρως αν ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για την προεδρία είναι εγκληματίας. Και όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα των εκλογών, μπορούμε να περιμένουμε ότι ο Τραμπ θα κυριαρχήσει και πάλι στις ειδήσεις μέσω του χάους αν χάσει και με την κατάλυση της Δημοκρατίας αν κερδίσει», επισημαίνει ο Ουίλιαμ Μπέκερ και καταλήγει ως εξής:

«Οι ψηφοφόροι θα πρέπει να αναρωτηθούν αν αυτό είναι το μέλλον που θέλουν -και το μέλλον που μπορεί να αντέξει το έθνος. Ή μπορούμε να κάνουμε την Αμερική ήρεμη ξανά [σ.σ. τροποποιεί το σύνθημα Τραμπ 'Να κάνουμε την Αμερική σπουδαία ξανά [Make America Great Again], αποσύροντας τον Τραμπ από την πολιτική για να περάσει τις μέρες του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, είτε στη φυλακή είτε πίσω στο Μαρ-α-Λάγκο, βελτιώνοντας αθόρυβα τις επιδόσεις του στο γκολφ»...