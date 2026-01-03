Βενεζουέλα: Ζητά επείγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

Την επείγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ζήτησε η Βενεζουέλα μετά τη στρατιωτική επίθεση που δέχθηκε από τις ΗΠΑ τα ξημερώματα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο βενεζουελάνος υπουργός Εξωτερικών Ιβάν Χιλ αναφέρει: «Αντιμέτωποι με την εγκληματική επίθεση που εξαπέλυσε η κυβέρνηση των ΗΠΑ εναντίον της χώρας μας, έχουμε ζητήσει επείγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, του οργάνου που είναι αρμόδιο για την τήρηση του διεθνούς δικαίου. Καμία άνανδρη επίθεση δεν θα λυγίσει αυτόν τον λαό, ο οποίος θα αναδειχθεί νικητής».

Υπουργός Εσωτερικών: Θα νικήσουμε

«Θα νικήσουμε» δήλωσε σήμερα το πρωί ο υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας Ντιοσντάντο Καμπέγιο, μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ στο Καράκας, που οδήγησαν - σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές - στη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

«Και στο τέλος αυτών των επιθέσεων, θα νικήσουμε. Ζήτω η πατρίδα! Πιστοί για πάντα! Δεν θα γίνουμε ποτέ προδότες», δήλωσε στην κρατική τηλεόραση, υποσχόμενος: «Αυτός δεν είναι ο πρώτος αγώνας, αυτή δεν είναι η πρώτη μάχη... ξέρουμε πώς να επιβιώνουμε σε όλες τις περιστάσεις».

Φήμες που κυκλοφορούν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ισχυρίζονταν ότι ο Καμπέλο, που θεωρείται ένας από τους πιο ισχυρούς άνδρες της χώρας, ήταν είτε νεκρός είτε συνελήφθη.

Δεν επλήγησαν οι κρατικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Η παραγωγή και διύλιση πετρελαίου στην κρατική εταιρεία πετρελαίου PDVSA της Βενεζουέλας, συνεχίζονται κανονικά σήμερα και σημαντικότερες εγκαταστάσεις της δεν υπέστησαν ζημιές από τις επιθέσεις των ΗΠΑ κατά της χώρας της Λατινικής Αμερικής που έγιναν για τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, σύμφωνα με πρώτες εκτιμήσεις, ανέφεραν δύο πηγές με γνώση των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Μια από τις πηγές είπε ότι υπάρχουν αναφορές για σοβαρές ζημιές στο λιμάνι Λα Γκουάρια κοντά στην πρωτεύουσα Καράκας, ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας, που δεν χρησιμοποιείται όμως για πετρελαϊκές δραστηριότητες.