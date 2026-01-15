Βενεζουέλα: Το «ταμείο» από την πρώτη συνάντηση του Τραμπ με την Ματσάδο

Ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Μαρία Κορίνα Ματσάδο την Πέμπτη, μια συνάντηση υψηλού επιπέδου που θα μπορούσε να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιδιώκει να διαμορφώσει το πολιτικό μέλλον της χώρας της Νότιας Αμερικής.

Η συνάντηση για μεσημεριανό γεύμα ήταν η πρώτη φορά που οι δύο συναντήθηκαν προσωπικά. Αφού έφυγε από τον Λευκό Οίκο, η Ματσάδο δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η συνάντηση ήταν «υπέροχη». Δεν έκανε άλλα σχόλια σχετικά με το περιεχόμενο της συζήτησης, η οποία φαίνεται να διήρκεσε λίγο περισσότερο από μία ώρα.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, δήλωσε ότι ο Τραμπ ανυπομονούσε να συναντήσει τη Ματσάδο, αλλά ότι παρέμενε πιστός στην «ρεαλιστική» εκτίμησή του ότι η τελευταία δεν διαθέτει προς το παρόν την απαραίτητη υποστήριξη για να ηγηθεί της χώρας σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο.

Η Ματσάδο, η οποία εγκατέλειψε τη Βενεζουέλα με μια τολμηρή απόδραση δια θαλάσσης τον Δεκέμβριο, ανταγωνίζεται τα μέλη της κυβέρνησης της Βενεζουέλας για την προσοχή του Τραμπ και προσπαθεί να εξασφαλίσει ότι θα έχει ρόλο στη διακυβέρνηση της χώρας στο μέλλον.

Αφού οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον μακροχρόνιο ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολά Μαδούρο, διάφορες προσωπικότητες της αντιπολίτευσης, μέλη της διασποράς της Βενεζουέλας και πολιτικοί σε όλες τις ΗΠΑ και τη Λατινική Αμερική εξέφρασαν την ελπίδα ότι η Βενεζουέλα θα ξεκινήσει τη διαδικασία της δημοκρατικοποίησης.

«Γνωρίζω ότι ο πρόεδρος ανυπομονούσε για αυτή τη συνάντηση και περίμενε να είναι μια καλή και θετική συζήτηση με την κυρία Ματσάδο, η οποία είναι πραγματικά μια αξιοσημείωτη και γενναία φωνή για πολλούς από τον λαό της Βενεζουέλας», δήλωσε η Λέβιτ στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου ενώ η συνάντηση ήταν σε εξέλιξη.

«Έτσι, ο πρόεδρος ανυπομονεί προφανώς να της μιλήσει για την πραγματικότητα που επικρατεί στη χώρα και για τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα».

Περί μετάβασης

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι επικεντρώνεται στην οικονομική ανασυγκρότηση της Βενεζουέλας και στη διασφάλιση της πρόσβασης των ΗΠΑ στο πετρέλαιο της χώρας. Την επομένη της επιχείρησης της 3ης Ιανουαρίου, εξέφρασε αμφιβολίες ότι η Ματσάδο είχε την απαραίτητη υποστήριξη για να επιστρέψει στη χώρα και να κυβερνήσει, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους: «Δεν έχει την υποστήριξη ούτε το σεβασμό της χώρας».

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επαινέσει τη Ντέλσι Ροντρίγκες, την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, δηλώνοντας την Τετάρτη ότι «είναι πολύ καλή στη συνεργασία».

Η Ματσάδο απαγορεύτηκε να συμμετάσχει στις προεδρικές εκλογές της Βενεζουέλας το 2024 από ένα ανώτατο δικαστήριο γεμάτο με συμμάχους της κυβέρνησης. Ο Μαδούρο διεκδίκησε τη νίκη, αλλά εξωτερικοί παρατηρητές πιστεύουν ευρέως ότι ο Εντμούντο Γκονζάλες, μια προσωπικότητα της αντιπολίτευσης που υποστηρίζεται από τη Ματσάδο, κέρδισε στην πραγματικότητα περισσότερες ψήφους με σημαντική διαφορά.

Ενώ η σημερινή κυβέρνηση έχει απελευθερώσει δεκάδες πολιτικούς κρατούμενους τις τελευταίες ημέρες, εξωτερικές ομάδες και υποστηρικτές έχουν δηλώσει ότι η κλίμακα των απελευθερώσεων έχει υπερβληθεί από το Καράκας.

Νόμπελ;

Ένα πιθανό θέμα συζήτησης για τη συνάντηση της Πέμπτης στο Λευκό Οίκο ήταν το Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο απονεμήθηκε στην Ματσάδο τον περασμένο μήνα, μια προσβολή για τον Τραμπ, ο οποίος επιδιώκει εδώ και καιρό το βραβείο. Η Ματσάδο είχε προτείνει να δώσει το βραβείο στον πρόεδρο των ΗΠΑ για την ανατροπή του Μαδούρο, αν και το Νορβηγικό Ινστιτούτο Νόμπελ έχει δηλώσει ότι το βραβείο δεν μπορεί να μεταβιβαστεί, να μοιραστεί ή να ανακληθεί.

Κατά την έξοδο της από τη συνάντηση με τον Τραμπ, η Ματσάδο αρνήθηκε να πει αν είχε δώσει το βραβείο στον πρόεδρο.

Όταν ρωτήθηκε την Τετάρτη αν ήθελε η Ματσάδο να του δώσει το βραβείο, ο Τραμπ είπε στο Reuters: «Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Κέρδισε το Νόμπελ Ειρήνης».

«Είναι μια πολύ συμπαθητική γυναίκα. Νομίζω ότι θα συζητήσουμε μόνο τα βασικά», δήλωσε ο Τραμπ.

Η Ματσάδο πρόκειται να συναντηθεί με μια δικομματική ομάδα ανώτερων γερουσιαστών στο Καπιτώλιο το απόγευμα της Πέμπτης. Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης έχει γενικά βρει πιο ενθουσιώδεις συμμάχους στο Κογκρέσο παρά στον Λευκό Οίκο, με ορισμένους νομοθέτες να εκφράζουν ανησυχίες για την απόρριψη από τον Τραμπ της ικανότητάς της να κυβερνήσει.