Βέλγιο: Εισαγγελική έρευνα για απάτη στη διπλωματική υπηρεσία της ΕΕ - Αναφορές για σύλληψη της Μογκερίνι

Η βελγική αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στην διπλωματική υπηρεσία της ΕΕ (EEAS) στις Βρυξέλλες και στο Κολλέγιο της Ευρώπης στη Μπριζ, στο πλαίσιο έρευνας για υποψία απάτης, ανακοίνωσε την Τρίτη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Τρεις ύποπτοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο έρευνας για υποψία απάτης που σχετίζεται με εκπαίδευση νεαρών διπλωματών που χρηματοδοτείται από την ΕΕ, ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν κατόπιν αιτήματος των εισαγγελέων σε διάφορα κτίρια της EEAS, του Κολεγίου της Ευρώπης και στις κατοικίες των υπόπτων την Τρίτη. Το κολλέγιο είναι ένα ίδρυμα όπου πτυχιούχοι πανεπιστημίων από κράτη μέλη της ΕΕ μπορούν να προετοιμαστούν για πιθανή σταδιοδρομία στην ΕΕ.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι είχαν «ισχυρές υποψίες» για απάτη σε διαγωνισμό που αφορούσε ένα εννεάμηνο πρόγραμμα κατάρτισης για νεαρούς διπλωμάτες σε όλα τα κράτη μέλη για την περίοδο 2021-22. Ο διαγωνισμός διεξήχθη από τη διπλωματική υπηρεσία και τον κέρδισε το Κολλέγιο.

Εκπρόσωπος της Κομισιόν αρνήθηκε να σχολιάσει το εάν οι συλλήψεις αφορούν προσωπικό της διπλωματικής υπηρεσίας, μιλώντας σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες.

Πάντως, σημειώνεται πως η βελγική L' Echo ανέφερε πως μεταξύ των συλληφθέντων είναι η πρώην επικεφαλής Εξωτερικών Υποθέσεων της Κομισιόν, Φεντερίκα Μογκερίνι.

Για σύλληψη της Ιταλίδας έκανε λόγο και το τηλεοπτικό δίκτυο του Βελγίου, VRT News.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ δήλωσε στο POLITICO ότι οι επιδρομές συνδέονται με μια έρευνα που ξεκίνησε πριν η Κάγια Κάλας αναλάβει τα καθήκοντά της ως επικεφαλής του τμήματος εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης.

Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανίτα Χίπερ επιβεβαίωσε ότι η αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στην ΕΥΕΔ την Τρίτη στο πλαίσιο «εν εξελίξει έρευνας για τις δραστηριότητες που έλαβαν χώρα ... κατά την προηγούμενη θητεία» της Κομισιόν, δηλαδή πριν από τον Δεκέμβριο του 2024, όταν η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η ευρωπαϊκή εισαγγελία ανακοίνωσε ότι είχε ζητήσει από τις αρχές να άρουν την ασυλία -που συνήθως παρέχεται στους διπλωμάτες, προστατεύοντάς τους από νομικές ενέργειες- «αρκετών υπόπτων» πριν από την έρευνα, και ότι αυτό έγινε δεκτό. Δεν διευκρίνισε σε ποια όργανα είχε υποβάλει τα αιτήματα.