Το Βέλγιο απέρριψε τη Δευτέρα τις προτεινόμενες παραχωρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο την άρση του αδιεξόδου για τη χορήγηση δανείου 210 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, διαψεύδοντας τις ελπίδες της ΕΕ για συμφωνία ενόψει της συνόδου κορυφής των ηγετών την Πέμπτη.

Με δύο ημέρες να απομένουν, η Επιτροπή καταβάλλει ύστατη προσπάθεια να πείσει τα κράτη-μέλη να στηρίξουν το δάνειο, ώστε να αποδεσμευθούν δισεκατομμύρια ευρώ από ρωσικά αποθέματα που φυλάσσονται στην τράπεζα Euroclear στις Βρυξέλλες, προς στήριξη της δοκιμαζόμενης από τον πόλεμο ουκρανικής οικονομίας.

Οι 27 μόνιμοι αντιπρόσωποι της ΕΕ θα συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις την Τρίτη, καθώς οι συνομιλίες για τον τερματισμό του σχεδόν τετραετούς ολοκληρωτικού πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία σημείωσαν κάποια πρόοδο σε συνάντηση Δυτικών ηγετών και Αμερικανών απεσταλμένων στο Βερολίνο τη Δευτέρα.

Ύστερα από ημέρες διαπραγματεύσεων για τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία, η Επιτροπή πρότεινε τη Δευτέρα νομικές τροποποιήσεις στην πρότασή της, σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει την πολιτική συναίνεση του Βελγίου.



Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, η Επιτροπή παρείχε νομικές διαβεβαιώσεις ότι, υπό οποιοδήποτε σενάριο, το Βέλγιο θα μπορούσε να αντλήσει έως και 210 δισ. ευρώ σε περίπτωση που αντιμετωπίσει νομικές αξιώσεις ή αντίποινα από τη Ρωσία. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι δεν θα εκταμιευθεί κανένα ποσό προς την Ουκρανία πριν τα κράτη-μέλη της ΕΕ παράσχουν χρηματοοικονομικές εγγυήσεις που να καλύπτουν τουλάχιστον το 50% του ποσού.

Σε μια επιπλέον παραχώρηση, η Επιτροπή ζήτησε από όλα τα κράτη-μέλη να καταγγείλουν τις διμερείς επενδυτικές συμφωνίες τους με τη Ρωσία, ώστε το Βέλγιο να μην μείνει μόνο του αντιμέτωπο με πιθανά ρωσικά αντίποινα.

Ωστόσο, το Βέλγιο έκρινε ότι οι διαβεβαιώσεις αυτές δεν επαρκούν, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης των πρέσβεων της ΕΕ το βράδυ της Δευτέρας, σύμφωνα με τέσσερις Ευρωπαίους διπλωμάτες.

Η βελγική κυβέρνηση εμφανίζεται απρόθυμη να χρησιμοποιήσει τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, φοβούμενη ότι θα κληθεί να επιστρέψει ολόκληρο το ποσό εάν η Ρωσία επιχειρήσει να το διεκδικήσει. Την ίδια στιγμή, τέσσερις ακόμη χώρες – η Ιταλία, η Μάλτα, η Βουλγαρία και η Τσεχία – στήριξαν το αίτημα του Βελγίου να εξεταστούν εναλλακτικοί τρόποι χρηματοδότησης της Ουκρανίας, όπως το κοινό χρέος.