Η Ευρωπαϊκή Ένωση «δεν είναι ακόμα έτοιμη» να προχωρήσει στην κατάσχεση των 140 δισ. ευρώ από τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, δήλωσε η Βελγίδα επίτροπος Χάντζα Λαχμπίμπ, μετά το μπλοκάρισμα του σχεδίου από τον πρωθυπουργό του Βελγίου Μπαρτ ντε Βέβερ λόγω φόβων για ρωσικά αντίποινα.

Μιλώντας στο Politico, η πρώην υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου προειδοποίησε ότι απαιτείται ακόμη πολλή δουλειά ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι νομικοί κίνδυνοι και να μοιραστούν δίκαια μεταξύ του Βελγίου, των άλλων 26 κρατών-μελών της Ε.Ε. ακόμη και των χωρών του G7, πριν μπορέσει να προχωρήσει το σχέδιο.

Υπογράμμισε ότι άλλες χώρες της ΕΕ όπου κατέχονται τα κεφάλαια δεν κάνουν αρκετά για να διαθέσουν χρήματα στην Ουκρανία, επισημαίνοντας ότι το Βέλγιο - που κατέχει τα περισσότερα κεφάλαια στον χρηματοοικονομικό φορέα Euroclear - είχε ήδη συνεισφέρει τους τόκους που είχαν συσσωρευτεί για να στηρίξει τις πολεμικές προσπάθειες του Κιέβου κατά της Ρωσίας.

Οι δηλώσεις της Χάντζα Λαχμπίμπ έγιναν μετά την κατάρρευση του σχεδίου για τη δέσμευση των ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων που παραμένουν παγωμένα στην ΕΕ από την έναρξη της εισβολής του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με την πρόταση, τα χρήματα επρόκειτο να αποσταλούν στο Κίεβο ως «δάνειο αποζημιώσεων», το οποίο θα έπρεπε να αποπληρωθεί μόνο αν η Ρωσία πλήρωνε κάποτε πολεμικές επανορθώσεις, κάτι που θεωρείται εξαιρετικά απίθανο.

«Δεν είμαστε έτοιμοι», δήλωσε η Λαχμπίμπ, που είναι επίτροπος για την ανθρωπιστική βοήθεια και τη διαχείριση κρίσεων, εξηγώντας γιατί το σχέδιο καθυστέρησε. «Πρόκειται για κάτι πρωτοφανές. Είναι η πρώτη φορά που επιχειρούμε κάτι τέτοιο, και πρέπει να το εξετάσουμε με μεγάλη προσοχή, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πιθανές συνέπειες».

Η ίδια υπενθύμισε ότι τα επίμαχα περιουσιακά στοιχεία ανήκουν στη ρωσική κεντρική τράπεζα και προστατεύονται από το διεθνές δίκαιο, το οποίο οφείλει να τηρείται. «Το Βέλγιο, αλλά και άλλα κράτη-μέλη, αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να προχωρήσουμε με προσοχή», τόνισε.

Η Λαχμπίμπ απέφυγε να κατονομάσει τα υπόλοιπα κράτη της ΕΕ όπου είναι κατατεθειμένα ρωσικά κεφάλαια, αλλά άφησε υπονοούμενα ότι δεν συμβάλλουν επαρκώς, όπως το Βέλγιο, στη χρήση των τόκων από τα παγωμένα κεφάλαια για τη στήριξη της Ουκρανίας. Εκτός από το Βέλγιο, καταθέσεις ρωσικών κεφαλαίων υπάρχουν επίσης στη Γαλλία, το Λουξεμβούργο και τη Γερμανία.