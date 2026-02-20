BBC: Τι θα συμβεί σε περίπτωση επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν – Τα 6+1 σενάρια

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θυμίζει «πυριτιδαποθήκη» έτοιμη να εκραγεί, καθώς οι ΗΠΑ φαίνεται να οριστικοποιούν τους σχεδιασμούς τους για ένα ενδεχόμενο πλήγμα κατά του Ιράν.

Με τη συγκέντρωση αεροπορικών και ναυτικών δυνάμεων που παραπέμπει στην εισβολή στο Ιράκ το 2003, η Ουάσιγκτον στέλνει ένα σαφές μήνυμα ισχύος, την ώρα που το τελεσίγραφο των «10 ημερών» του Προέδρου Τραμπ εκπνέει.

Τα 6+1σενάρια της επόμενης ημέρας σύμφωνα με το BBC

1. «Χειρουργικά» πλήγματα και εκδημοκρατισμός

Το πλέον αισιόδοξο σενάριο προβλέπει περιορισμένες επιθέσεις ακριβείας σε στρατιωτικές βάσεις των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), εγκαταστάσεις βαλλιστικών πυραύλων και πυρηνικά κέντρα. Στόχος είναι η αποδυνάμωση του καθεστώτος μέχρι την κατάρρευσή του. Ωστόσο, η ιστορία στο Ιράκ και τη Λιβύη διδάσκει ότι η πτώση δικτατορικών καθεστώτων συχνά οδηγεί σε χάος και όχι σε ομαλή μετάβαση στη δημοκρατία.

2. Το «Μοντέλο της Βενεζουέλας»

Ένα εναλλακτικό σενάριο θέλει το καθεστώς να επιβιώνει, αλλά να αναγκάζεται σε πλήρη υποχώρηση. Σε αυτή την περίπτωση, η Τεχεράνη θα περιόριζε τη στήριξη σε ένοπλες πολιτοφυλακές στην περιοχή και θα πάγωνε το πυρηνικό της πρόγραμμα. Παρόλα αυτά, η ηγεσία υπό τον Αγιατολάχ Χαμενεΐ έχει επιδείξει 47 χρόνια αδιάλλακτης στάσης, καθιστώντας αυτό το σενάριο μάλλον απίθανο.

3. Στρατιωτική διακυβέρνηση

Πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι η πιο πιθανή έκβαση μιας κατάρρευσης είναι η άνοδος μιας στρατιωτικής κυβέρνησης από στελέχη των Φρουρών της Επανάστασης. Το «βαθύ κράτος» του Ιράν ελέγχει μεγάλο μέρος της οικονομίας και διαθέτει την ισχύ να καταστείλει κάθε εσωτερική αντίδραση, διατηρώντας τον έλεγχο ακόμη και μετά από εξωτερικά πλήγματα.

4.Η Απάντηση της Τεχεράνης: Ασύμμετρος πόλεμος

Το Ιράν έχει προειδοποιήσει ότι είναι «με το δάχτυλο στη σκανδάλη». Αν και υπολείπεται σε συμβατική ισχύ έναντι των ΗΠΑ, διαθέτει εργαλεία ικανά να προκαλέσουν παγκόσμιο σοκ, όπως με αντίποινα σε Συμμάχους. Στο στόχαστρο ενδέχεται να βρεθούν αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο (Μπαχρέιν, Κατάρ), καθώς και υποδομές της Ιορδανίας ή του Ισραήλ.

5. Εργαλειοποίηση του πετρελαίου

Η ναρκοθέτηση των Στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται το 20-25% του παγκόσμιου πετρελαίου, θα προκαλούσε οικονομική ασφυξία διεθνώς.

6. Επιθέσεις «Σμήνους» (Swarm Attacks):

Η χρήση εκατοντάδων drones και ταχύπλοων με εκρηκτικά κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων αποτελεί τον μεγαλύτερο εφιάλτη των επιτελών του Πέμπτου Στόλου.

7. Ο Κίνδυνος του Γενικευμένου Χάους

Η μεγαλύτερη ανησυχία για τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι η μετατροπή του Ιράν σε μια «νέα Συρία». Με πληθυσμό 93 εκατομμυρίων και έντονες εθνοτικές διαφορές (Κούρδοι, Βαλούχοι), μια ολοκληρωτική κατάρρευση θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια ανθρωπιστική κρίση και ένα προσφυγικό κύμα άνευ προηγουμένου.

Συμπερασματικά, ενώ οι στόχοι μιας επίθεσης είναι προβλέψιμοι, το τελικό αποτέλεσμα παραμένει ένα επικίνδυνο ερωτηματικό. Ο Τραμπ καλείται τώρα να αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε μια κίνηση που μπορεί να αλλάξει τον χάρτη της Μέσης Ανατολής—ή αν θα βρεθεί εγκλωβισμένος σε έναν πόλεμο χωρίς σαφή στρατηγική εξόδου.