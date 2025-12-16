BBC: Θα αντιπαλέψουμε την αγωγή του Τραμπ για δυσφήμιση

Το BBC δήλωσε σήμερα ότι θα αμυνθεί απέναντι στην αγωγή για δυσφήμιση που κατέθεσε ενώπιον της αμερικανικής δικαιοσύνης ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διεκδικεί 10 δισ. δολάρια από το βρετανικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο.

«Όπως έχουμε ήδη καταστήσει σαφές, θα υπερασπιστούμε αυτή την υπόθεση. Δεν πρόκειται να κάνουμε άλλα σχόλια για τις εν εξελίξει νομικές διαδικασίες», ανέφερε σε μια ανακοίνωση εκπρόσωπος του BBC, το οποίο έχει ήδη ζητήσει συγγνώμη για το λάθος σε επεξεργασμένα αποσπάσματα ομιλίας του Τραμπ που δίνουν την εντύπωση ότι κατηύθυνε τους υποστηρικτές του να επιτεθούν στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Στο μεταξύ, η Βρετανία ξεκίνησε την Τρίτη μια επανεξέταση της χρηματοδότησης της BBC, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει το μέλλον του, το οποίο βρίσκεται σε δύσκολη θέση λόγω της αγωγής που άσκησε εναντίον του ο Τραμπ.

Ο Τραμπ μήνυσε τη BBC ζητώντας αποζημίωση ύψους έως και 10 δισ.δολαρίων για την επεξεργασία αποσπασμάτων μιας ομιλίας του, τα οποία, όπως ισχυρίζεται, τον δυσφήμισαν, σύμφωνα με έγγραφο που κατατέθηκε τη Δευτέρα σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μαϊάμι. Η BBC υπερασπίζεται την υπόθεση, έχοντας ήδη ζητήσει συγγνώμη από τον Τραμπ.

Εκτός από την αγωγή του Τραμπ, ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός αντιμετωπίζει τον ανταγωνισμό από τους «κολοσσούς» του streaming και τις ψηφιακές πλατφόρμες βίντεο.

Επί του παρόντος, η χρηματοδότηση της BBC προέρχεται κυρίως από ένα ετήσιο τέλος 174,50 λιρών που επιβάλλεται σε όλα τα νοικοκυριά που διαθέτουν τηλεόραση, αλλά ο αριθμός των κατόχων αδειών έχει μειωθεί.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε την Τρίτη ότι εξετάζει το ενδεχόμενο μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων επιλογών για τη δημιουργία περισσότερων εμπορικών εσόδων.

Θα εξετάσει επίσης επιλογές για τη χρηματοδότηση του World Service, το οποίο μεταδίδει κάθε εβδομάδα σε 453 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως.

Κατά την έναρξη της αναθεώρησης, η υπουργός Πολιτισμού Λίζα Νάντι δήλωσε ότι η BBC πρέπει να αντικατοπτρίζει το σύνολο της Βρετανίας, να αποτελεί κινητήριο δύναμη για την οικονομική ανάπτυξη και να χρηματοδοτείται με βιώσιμο και δίκαιο τρόπο.

«Το BBC πρέπει να παραμείνει απόλυτα ανεξάρτητο, υπεύθυνο και ικανό να κερδίζει την εμπιστοσύνη του κοινού», δήλωσε.