BBC: Στο τραπέζι το όνομα του Τόνι Μπλερ για να ηγηθεί της Γάζας

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Σερ Τόνι Μπλερ, έχει συμμετάσχει σε συζητήσεις σχετικά με την ηγεσία μιας μεταπολεμικής μεταβατικής αρχής στη Γάζα, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC.

Η πρόταση, η οποία φέρεται να έχει την υποστήριξη του Λευκού Οίκου, αναφέρει ότι ο Μπλερ θα ηγηθεί μιας κυβερνητικής αρχής που θα υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ και τις χώρες του Κόλπου, πριν παραδώσει τον έλεγχο στους Παλαιστινίους.

Το γραφείο του δήλωσε ότι δεν θα υποστηρίξει καμία πρόταση που θα εκτοπίσει τον λαό της Γάζας.

Ο Μπλερ έχει συμμετάσχει σε υψηλού επιπέδου συνομιλίες με τις ΗΠΑ και άλλα μέρη σχετικά με το μέλλον της Γάζας.

Τον Αύγουστο, συμμετείχε σε συνάντηση στο Λευκό Οίκο με τον Τραμπ για να συζητήσουν τα σχέδια για την περιοχή, τα οποία ο απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ χαρακτήρισε «πολύ περιεκτικά» - αν και λίγα άλλα στοιχεία έχουν αποκαλυφθεί για τη συνάντηση.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Economist και ισραηλινών μέσων ενημέρωσης, τα σχέδια προβλέπουν ότι ο Μπλερ θα ηγηθεί ενός οργανισμού με την ονομασία Διεθνής Μεταβατική Αρχή της Γάζας (Gita). Ο οργανισμός θα ζητήσει από τον ΟΗΕ να του αναθέσει την «ανώτατη πολιτική και νομική εξουσία» στη Γάζα για πέντε χρόνια.

Το σχέδιο θα βασίζεται στο μοντέλο των διεθνών διοικήσεων που επέβλεψαν τη μετάβαση του Ανατολικού Τιμόρ και του Κοσσυφοπεδίου σε κράτη. Αρχικά θα εδρεύει στην Αίγυπτο, κοντά στα νότια σύνορα της Γάζας, και θα εισέλθει στη Γάζα μόλις η Λωρίδα σταθεροποιηθεί, μαζί με μια πολυεθνική δύναμη.

Αφού αποχώρησε από το αξίωμα το 2007, ο Μπλερ υπηρέτησε ως απεσταλμένος για τη Μέση Ανατολή της τετράδας των διεθνών δυνάμεων (ΗΠΑ, ΕΕ, Ρωσία και ΟΗΕ), εστιάζοντας στην οικονομική ανάπτυξη της Παλαιστίνης και στη δημιουργία των συνθηκών για μια λύση δύο κρατών.

Υπενθυμίζεται πως τον Φεβρουάριο, ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε σχέδια – τα οποία από τότε φαίνεται να έχουν εγκαταλειφθεί – για την ανάληψη «μακροπρόθεσμης κυριαρχίας» των ΗΠΑ στη Γάζα, λέγοντας ότι θα μπορούσε να γίνει η «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής».