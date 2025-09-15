BBC: Γιατί οι χάκερς στοχεύουν την παγκόσμια ναυτιλία;

Οι κυβερνοεγκληματικές επιθέσεις στη ναυτιλία αυξάνονται με εκρηκτικούς ρυθμούς, με νιγηριανές συμμορίες και κρατικούς φορείς από τη Ρωσία, την Κίνα, τη Βόρεια Κορέα και το Ιράν να βρίσκονται πίσω από ολοένα και πιο περίπλοκα χτυπήματα.

Συγκεκριμένα, ο Χένρι Κλακ, δικηγόρος στη λονδρέζικη εμπορική δικηγορική εταιρεία HFW, αναφέρει ότι «στις υποθέσεις στις οποίες έχει εμπλακεί η HFW, οι πιο συχνοί αντισυμβαλλόμενοι που έχουμε συναντήσει είναι νιγηριανές οργανωμένες εγκληματικές οργανώσεις».

Όπως αναφέρει το BBC, αυτό το είδος απάτης περιλαμβάνει έναν χάκερ που μπορεί να υποκλέψει την επικοινωνία μεταξύ δύο μερών, όπως τα emails. Ο εγκληματίας στη συνέχεια υποδύεται και τους δύο προκειμένου να κλέψει ευαίσθητες πληροφορίες, όπως στοιχεία σύνδεσης ή οικονομικά δεδομένα, ή ακόμη και να αποκτήσει έλεγχο του συστήματος υπολογιστών μιας εταιρείας.

Οι κυβερνοεγκληματίες στη συνέχεια ζητούν χρήματα για να επιστρέψουν ό,τι έχουν κλέψει ή για να εγκαταλείψουν τον έλεγχο στους υπολογιστές της εταιρείας.

Τα στοιχεία της HFW δείχνουν ότι αυτού του είδους οι επιθέσεις αποτελούν αυξανόμενο πρόβλημα για τον ναυτιλιακό κλάδο, τόσο σε πλοία όσο και σε λιμάνια.

Περίπου το 80% του παγκόσμιου εμπορίου μεταφέρεται διά θαλάσσης, και οι διαταραχές μπορούν να αυξήσουν σημαντικά τα κόστη των ναυτιλιακών εταιρειών και να τις αφήσουν με έλλειψη χωρητικότητας.

Αυτό, λέει ο Τζον Στόουπερτ, υπεύθυνος για το περιβάλλον και το εμπόριο στο ναυτιλιακό τμήμα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου (ICS), καθιστά τη ναυτιλιακή βιομηχανία κύριο στόχο κυβερνοεπιθέσεων, τόσο από εγκληματικές συμμορίες όσο και από εχθρικά κράτη.

Και το ποσοστό των επιθέσεων εκτοξεύεται. Μία ερευνητική ομάδα στο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών NHL Stenden στην Ολλανδία συνέλεξε στοιχεία για κυβερνοεπιθέσεις στη ναυτιλία τα τελευταία χρόνια, και διαπίστωσε ότι ο αριθμός τους εκτινάχθηκε από μόλις 10 το 2021 σε τουλάχιστον 64 πέρυσι.

Πολλά περιστατικά, λέει ο Γερούν Πέιπκερ της ερευνητικής ομάδας Ναυτιλιακής Ασφάλειας IT του πανεπιστημίου, συνδέονται με τις κυβερνήσεις τεσσάρων χωρών — της Ρωσίας, της Κίνας, της Βόρειας Κορέας και του Ιράν.