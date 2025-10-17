Βάντεφουλ σε Φιντάν: Να μην παρακάμπτονται οι κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, και ο Γερμανός ομόλογός του, Γιόχαν Βάντεφουλ, είχαν εκτενείς συνομιλίες στην Άγκυρα, με επίκεντρο τις διμερείς σχέσεις και τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.

«Θεωρούμε την Τουρκία κομβικό στρατηγικό εταίρο στο πλαίσιο της Συμμαχίας του ΝΑΤΟ και είναι φυσικό οι αμυντικές μας βιομηχανίες να βρίσκονται σε στενή συνεργασία. Με ποιον άλλον να είμαστε σε συνεργασία, αν δεν είμαστε με τους εταίρους μας στο ΝΑΤΟ; Βέβαια, μπορεί να υπάρχουν κάποιες ανεξάρτητες αποφάσεις, είναι φυσικό να είναι έτσι, όπως η τιμή και η ποιότητα. Για να ενισχύσουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις μας κι αυτό ισχύει για όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ. Από την οπτική γωνία της Γερμανίας δεν υπάρχει κανένας περιορισμός σε αυτό», δήλωσε ο Γερμανός ΥΠΕΞ.

Πριν από τις συνομιλίες με τον Τούρκο ΥΠΕΞ, ο Βάντεφουλ σημείεωσε ότι «η Ρωσία, η μεγαλύτερη απειλή που αντιμετωπίζει η Συμμαχία, και ο επιθετικός της πόλεμος κατά της Ουκρανίας θα αποτελέσουν κεντρικά θέματα στην ατζέντα. Κοινός μας στόχος είναι να διασφαλίσουμε ότι αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα».

«Για να το επιτύχουμε, πρέπει επίσης να περιορίσουμε ακόμη πιο γρήγορα τα έσοδα που τροφοδοτούν τα ρωσικά πολεμικά ταμεία. Ως εγγυήτρια της Συνθήκης του Μοντρέ, η Τουρκία φέρει άμεση ευθύνη για την πρόσβαση στη Μαύρη Θάλασσα. Επιπλέον, η Κωνσταντινούπολη είναι μια κομβική πόλη όπου θα μπορούσαν να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις», υπογράμμισε.

Ο ίδιος τόνισε ότι «διαπιστώνουμε πως η Ρωσία συχνά δοκιμάζει και το ΝΑΤΟ. Πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε να μην υπάρχει κλιμάκωση σε αυτό το επικίνδυνο παιχνίδι του Πούτιν και πρέπει να εμποδίσουμε τη ροή χρημάτων στο ταμείο της Ρωσίας. Εργαζόμαστε στο 19ο πακέτο κυρώσεων. Αυτό το πακέτο κυρώσεων, πρέπει να προσπαθήσουμε να μην παρακαμφθεί από εταιρείες σε τρίτες χώρες εκτός της ΕΕ σε διαφορετική περίπτωση θα κινδυνεύσουν και τα συμφέροντα και η ασφάλεια της ΕΕ και του ΝΑΤΟ».

Ο Γερμανός υπουργός αναφέρθηκε επίσης στη συμφωνία που έβαλε τέλος στη διετή ένοπλη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, στην οποία η Τουρκία διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο.

«Μέσω του ρόλου της ως μεσολαβητή στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η Τουρκία συνέβαλε καθοριστικά στην επίτευξη της ιστορικής κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα. Ως μία από τις χώρες που στηρίζουν το ειρηνευτικό σχέδιο και ως χώρα από την οποία αναμένουμε να συνεχίσει να ασκεί πίεση στη Χαμάς, η Τουρκία έχει να διαδραματίσει έναν υπεύθυνο ρόλο», δήλωσε ο Γιόχαν Βάντεφουλ.

Ο Γερμανός υπουργός σημείωσε ακόμη ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο συνεργασίας στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, υπογραμμίζοντας ότι

«μαζί πιέζουμε για την πλήρη πρόσβαση των ανθρωπιστικών οργανώσεων, ώστε να μετριαστούν οι χειρότερες συνέπειες της κρίσης. Μαζί εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε ότι το σχέδιο των 20 σημείων για διαρκή ειρήνη θα εφαρμοστεί στο σύνολό του».

LIVE: Turkish Foreign Minister Hakan Fidan and his German counterpart Johann David Wadephul hold joint press conference in Ankara https://t.co/3TemDR9tjg — Anadolu English (@anadoluagency) October 17, 2025

Φιντάν: Πρέπει να ξεκινήσουν οι συνομιλίες για την κατάργηση της βίζας

Από την πλευρά του ο Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι «η Τουρκία εισπνέει τον ίδιο αέρα με τις χώρες της Ευρώπης. «Βρισκόμαστε στην ίδια περιοχή. Έχουμε βέβαια στοιχεία που κοιτάζουν σε διαφορετικές περιοχές, όμως μια συμμαχία που θα δημιουργήσουμε στην Ευρώπη, ένας πόλος έλξης που θα δημιουργήσουμε μαζί, θα μας κάνει να εξαρτιόμαστε λιγότερο από τον υπόλοιπο κόσμο. Σε διαφορετική περίπτωση αν δεν ενωθούν, μια δύναμη όπως η Τουρκία και μια δύναμη όπως η Ευρώπη, τότε οι δυο πλευρές θα συνεχίσουν με τις δικές τους εξαρτήσεις. Αλλά αν ενωθούν μπορεί να δημιουργηθεί μια σούπερ δύναμη».

Επίσης, ο Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι οι δύο πλευρές συζήτησαν αναλυτικά τις σχέσεις Τουρκίας–ΕΕ, εκφράζοντας την προσδοκία του για άμεση έναρξη των διαπραγματεύσεων σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της τελωνειακής ένωσης.

«Αναμένουμε τη στήριξη της Γερμανίας προς αυτή την κατεύθυνση. Ένα ακόμη καθοριστικό ζήτημα στις σχέσεις Τουρκίας–ΕΕ είναι η επανεκκίνηση του διαλόγου για την απελευθέρωση των θεωρήσεων (visa liberalization). Απομένουν ελάχιστα κριτήρια που πρέπει να εκπληρώσει η Τουρκία και έχουμε ολοκληρώσει την εσωτερική μας προετοιμασία», ανέφερε, αναφερόμενος στα βήματα που απομένουν για την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης σε Τούρκους πολίτες.

Ο Φιντάν αναφέρθηκε επίσης στη συνεργασία για την ασφάλεια με την ΕΕ. και επανέλαβε την προσδοκία της Άγκυρας να συμμετάσχει ενεργά στο πρόγραμμα SAFE των Βρυξελλών.

Παράλληλα ο Χακάν Φιντάν και ο Γιόχαν Βάντεφουλ συζήτησαν τα σχέδια της Τουρκίας για την απόκτηση 40 μαχητικών Eurofighter Typhoon από την κοινοπραξία Γερμανίας–Ιταλίας–Ισπανίας–Ηνωμένου Βασιλείου.

