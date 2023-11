Β. Χίσλοπ: Πολλοί Άγγλοι πιστεύουν ότι τα Γλυπτά πρέπει να γυρίσουν στην Αθήνα

Την ακύρωση της συνάντησης του Ρίσι Σούνακ με τον Έλληνα ομόλογό του, σχολίασε μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα, η βραβευμένη Βρετανίδα συγγραφές και δημοσιογράφος, Βικτόρια Χίσλοπ, υπογραμμίζοντας ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι πιο θετικός στην προοπτική της Επανένωσης των Γλυπτών. Εκτός από τη Χίσλοπ, τη στάση του Σούνακ σχολίασε και ο Βρετανός αρθρογράφος, Σάιμον Νίξον.

«Είναι σοκαριστικό. Αυτό είναι η μόνη λέξη. Είναι ένα μεγάλο λάθος για τον Σούνακ, πολύ αγενής και δεν είναι η πρώτη φορά που το έχουν πει αυτό για παράδειγμα, όπως έγινε με τη Μόνα Λίζα έτσι είναι με τα Γλυπτά. Ήμουν χθες στον πρέσβη της Ελλάδας στο σπίτι του και ο κ. Μητσοτάκης ήταν εκεί και ένας - ένας όταν μιλούσαν όλοι, το θέμα ήταν η φιλία ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αγγλία. Έχουμε μια μεγάλη φιλία και τώρα κάνει ο πρωθυπουργός μας στην Αγγλία κάτι τέτοιο. Δεν έχω λόγια. Είναι πάρα πολύ κακό πράγμα, αλλά την ίδια στιγμή νομίζω ότι θα έχει αντίδραση από τους από τους Άγγλους, μια πολύ αρνητική αντίδραση, γιατί γενικά πάρα πολλοί Άγγλοι τώρα πιστεύουν ότι τα Γλυπτά πρέπει να γυρίσουν στην Αθήνα. Δεν είναι μειονότητα. Είναι πολλοί άνθρωποι και κάθε χρόνο πιο πολλοί. Λοιπόν, νομίζω είναι ένα λάθος» ανέφερε ακόμη η Χίσλοπ.

Η συζήτηση είναι πάντα η αρχή για την ειρήνη μεταξύ των χωρών επισήμανε η συγγραφέας, ενώ ερωτηθείσα αν έπαιξε ρόλο στην απόφαση του Βρετανού πρωθυπουργού η συνάντηση που είχε ο κ. Μητσοτάκης με τον επικεφαλής των Εργατικών, σημείωσε πως «ίσως να είναι αυτό αλλά γενικά όταν ένας πρωθυπουργός έρχεται, μπορεί να μιλήσει με άλλους πολιτικούς. Δεν ήρθε μόνο για την κουβέντα με τον Σούνακ, είναι ελεύθερος».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Βρετανίας είναι πιο θετικός στην προοπτική της Επανένωσης των Γλυπτών, γενικά, οι άνθρωποι στην Αριστερά είναι ανοιχτοί στο θέμα των Γλυπτών, είπε η κα. Χίσλοπ, και σημείωσε ότι ο Διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, Τζορτζ Όσμπορν, ανήκει στην συντηρητική παράταξη.

Η Χίσλοπ δήλωσε αισιόδοξη για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα και μάλιστα τώρα ακόμα περισσότερο, μετά τη στάση του Σούνακ: «Όχι αύριο, όχι μεθαύριο, όχι σε μερικούς μήνες, αλλά σε μερικά χρόνια, νομίζω θα έχει πιο πολλή πίεση από το κοινό, αλλαγή με τους πολιτικούς».

Τη στάση του Ρίσι Σούνακ να ακυρώσει τη συνάντησή του με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, σχολίασε ο αρθρογράφος Σάιμον Νίξον με ανάρτησή του στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

«Δύσκολο να ξέρω τι ήταν πιο προσβλητικό για τον Έλληνα πρωθυπουργό: Ο Σούνακ να ακυρώσει τη συνάντηση εξ αρχής ή να προσφέρει μια συνάντηση με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό Όλιβερ Ντάουντεν αντί αυτού. Τι τρόπος να φέρεσαι σε έναν στενό σύμμαχο σε μια εποχή που η Βρετανία χρειάζεται όλους τους φίλους που μπορεί να βρει», αναφέρει ο Νίξον παραθέτοντας δημοσίευμα του βρετανικού Guardian για την άρνηση, αυτή την πλευρά, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να συναντηθεί με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου μετά την ακύρωση του Ρίσι Σούνακ.

