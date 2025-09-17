Αυτοκίνητο έπεσε στην πύλη του γραφείου του FBI στο Πίτσμπουργκ - Υπό κράτηση ένας ύποπτος

Ένας ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση μετά από ένα περιστατικό που συνέβη νωρίς την Τετάρτη, όταν ένας οδηγός έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε μια πύλη ασφαλείας με προσωπικό στο κτίριο του FBI στο Πίτσμπουργκ, έβγαλε μια αμερικανική σημαία από το πίσω κάθισμα και την πέταξε πάνω από την πύλη πριν φύγει, σύμφωνα με τις Αρχές.

«Πρόκειται για στοχευμένη επίθεση εναντίον αυτού του κτιρίου», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Κρίστοφερ Τζιορντάνο, βοηθός ειδικός πράκτορας υπεύθυνος του FBI στο Πίτσμπουργκ. Κανένα μέλος του προσωπικού δεν τραυματίστηκε.

Όπως αναφέρει το AP, ο ύποπτος, που ταυτοποιήθηκε ως Ντόναλντ Χένσον από το κοντινό Πεν Χιλς, τέθηκε υπό κράτηση. Δεν υπήρχαν άμεσα διαθέσιμες λεπτομέρειες σχετικά με το κίνητρο ή τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να διαφύγει, αλλά το FBI δήλωσε ότι δεν το αντιμετωπίζει ως υπόθεση τρομοκρατίας, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Μπράντφορντ Άρικ.

Μέχρι τις πρώτες ώρες του απογεύματος της Τετάρτης, δεν είχε καταχωρηθεί καμία κατηγορία σε ομοσπονδιακό μητρώο για τον Henson. Ο Τζιορντάνο είχε δηλώσει ότι το FBI θα διερευνήσει την υπόθεση εντατικά

Το FBI γνώριζε τον Χένσον, καθώς είχε υπηρετήσει στον στρατό. «Ήρθε εδώ στο τοπικό γραφείο του FBI πριν από μερικές εβδομάδες για να υποβάλει μια καταγγελία που δεν είχε πολύ νόημα», είπε ο Τζιορντάνο.

Είπε ότι το αυτοκίνητο φαινόταν να έχει κάποιο μήνυμα στο πλαϊνό παράθυρο, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες. Το αυτοκίνητο, ένα λευκό σεντάν, φαινόταν επίσης να έχει ένα αυτοκόλλητο της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Οι ερευνητές, συμπεριλαμβανομένης της ομάδας εξουδετέρωσης εκρηκτικών, δεν βρήκαν εκρηκτικά στο σημείο.

Η πύλη ασφαλείας φυλάσσεται όλο το 24ωρο από έναν ομοσπονδιακό εργολάβο, σύμφωνα με το FBI.