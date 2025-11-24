Αυστραλία: Ακροδεξιά γερουσιαστής εμφανίστηκε με μπούρκα ζητώντας την απαγόρευσή της

Έντονες αντιδράσεις και κατηγορίες για ρατσισμό προκάλεσε στην αυστραλιανή Γερουσία η ακροδεξιά γερουσιαστής Πολίν Χάνσον, η οποία τη Δευτέρα εμφανίστηκε στην αίθουσα του Κοινοβουλίου φορώντας μπούρκα ως πολιτικό «αξεσουάρ» στην εκστρατεία της υπέρ της απαγόρευσης της μουσουλμανικής ενδυμασίας σε δημόσιους χώρους.

Η Χάνσον προχώρησε στην κίνηση αυτή λίγο αφότου της αρνήθηκαν το δικαίωμα να καταθέσει νομοσχέδιο που θα απαγόρευε την μπούρκα και άλλα ενδύματα πλήρους κάλυψης προσώπου δημοσίως στην Αυστραλία. Είναι η δεύτερη φορά που επιχειρεί αντίστοιχη κίνηση μέσα στο Κοινοβούλιο.

Μόλις μπήκε στη Γερουσία φορώντας την μπούρκα, προκλήθηκε έντονη αναστάτωση, ενώ η συνεδρίαση διακόπηκε όταν η Χάνσον αρνήθηκε να την αφαιρέσει.

«Αυτή είναι μια ρατσίστρια γερουσιαστής, επιδεικνύοντας απροκάλυπτο ρατσισμό», δήλωσε η Μουσουλμάνα γερουσιαστής των Πρασίνων, Μεχρίν Φαρούκι, από τη Νέα Νότια Ουαλία. Η ανεξάρτητη Μουσουλμάνα γερουσιαστής Φατίμα Πέιμαν από τη Δυτική Αυστραλία χαρακτήρισε την ενέργεια «ντροπιαστική».

Καταδικαστικές ήταν και οι τοποθετήσεις της Πένι Γουόνγκ, επικεφαλής της κυβέρνησης των Εργατικών στη Γερουσία, καθώς και της Άν Ράστον, αναπληρώτριας επικεφαλής της αντιπολίτευσης. Η Γουόνγκ χαρακτήρισε τη συμπεριφορά της Χάνσον «ανάξια μέλους της Γερουσίας» και κατέθεσε πρόταση για την αποβολή της από την αίθουσα. Μετά την επίμονη άρνηση της Χάνσον να αποχωρήσει, η συνεδρίαση διακόπηκε.

Η Χάνσον, γερουσιαστής του Κουίνσλαντ, έγινε γνωστή τη δεκαετία του ’90 λόγω της σκληρής αντίθεσής της στη μετανάστευση από την Ασία και στους αιτούντες άσυλο. Αντιμάχεται εδώ και χρόνια τη μουσουλμανική ενδυμασία και είχε φορέσει ξανά μπούρκα στο Κοινοβούλιο το 2017 ζητώντας τότε εθνική απαγόρευση.

Breaking: The Senate has been suspended after One Nation Senator Pauline Hanson entered the chamber wearing a burqa and refused to remove it despite objections from multiple senators and the President of the Senate.



Pauline Hanson remained defiant, refusing to comply with the… pic.twitter.com/sQvOsCCVaE — Rukshan Fernando (@therealrukshan) November 24, 2025

Το κόμμα της, One Nation, κατέχει πλέον τέσσερις έδρες στη Γερουσία, έχοντας ενισχύσει τα ποσοστά του στις εκλογές του Μαΐου, σε κλίμα ανόδου της ακροδεξιάς και αντιμεταναστευτικής πολιτικής στην Αυστραλία.

Σε ανάρτηση στο Facebook μετά το επεισόδιο, η Χάνσον δήλωσε ότι η ενέργειά της ήταν πράξη διαμαρτυρίας γιατί η Γερουσία απέρριψε το νομοσχέδιό της. «Αν το Κοινοβούλιο δεν θέλει να την απαγορεύσει, τότε θα φοράω αυτή τη ριζοσπαστική, καταπιεστική και μη θρησκευτική ενδυμασία, που θέτει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια και τα δικαιώματα των γυναικών, μέσα στο ίδιο το Κοινοβούλιο, ώστε κάθε Αυστραλός να καταλάβει τι διακυβεύεται. Αν δεν θέλουν να τη φοράω – να απαγορεύσουν τη μπούρκα».