Έκτακτο Συμβούλιο

Το ΝΑΤΟ καταδίκασε την Τρίτη τη Ρωσία για την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας την περασμένη εβδομάδα και υπογράμμισε ότι θα χρησιμοποιήσει «όλα τα απαραίτητα στρατιωτικά και μη στρατιωτικά εργαλεία για να αμυνθεί», καθώς αντιμετωπίζει «ένα μοτίβο ολοένα και πιο ανεύθυνης συμπεριφοράς» από τη Μόσχα.

Η Εσθονία την Παρασκευή γνωστοποίησε ότι τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MiG-31 παραβίασαν τον εναέριο χώρο της για 12 λεπτά πριν συνοδευτούν έξω από ιταλικά μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ - ένα περιστατικό που, σύμφωνα με δυτικούς αξιωματούχους, πιθανότατα σχεδιάστηκε για να δοκιμάσει την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ.

Το περιστατικό συνέβη την εβδομάδα μετά την είσοδο περίπου 20 ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον πολωνικό εναέριο χώρο, κάνοντας τα αεροσκάφη του ΝΑΤΟ να καταρρίψουν μερικά από αυτά.

«Η Ρωσία φέρει την πλήρη ευθύνη για αυτές τις ενέργειες, οι οποίες κλιμακώνονται, διακινδυνεύουν λανθασμένους υπολογισμούς και θέτουν σε κίνδυνο ζωές. Πρέπει να σταματήσουν», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Συμμαχία.

«Η Ρωσία δεν πρέπει να έχει καμία αμφιβολία: Το ΝΑΤΟ και οι Σύμμαχοι θα χρησιμοποιήσουν, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όλα τα απαραίτητα στρατιωτικά και μη στρατιωτικά εργαλεία για να αμυνθούν και να αποτρέψουν όλες τις απειλές από όλες τις κατευθύνσεις», ανέφερε η δήλωση.

«Θα συνεχίσουμε να αντιδρούμε με τον τρόπο, τον χρόνο και τον τομέα της επιλογής μας».

Η συνεδρίαση του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου, που αποτελείται από πρέσβεις από τις 32 χώρες μέλη της συμμαχίας, συγκλήθηκε την Τρίτη από την Εσθονία βάσει του Άρθρου 4 της ιδρυτικής συνθήκης του ΝΑΤΟ.

Το άρθρο αναφέρει ότι οι σύμμαχοι θα «συμβουλεύονται οποτεδήποτε, κατά τη γνώμη οποιουδήποτε από αυτούς, απειλείται η εδαφική ακεραιότητα, η πολιτική ανεξαρτησία ή η ασφάλεια» ενός μέλους.

Είναι μόνο η ένατη φορά στην 76χρονη ιστορία του ΝΑΤΟ που έχει επικαλεστεί το άρθρο - και δύο από αυτές τις περιπτώσεις έχουν συμβεί αυτόν τον μήνα σε απάντηση στα επεισόδια στην Πολωνία και την Εσθονία.

«Οι σύμμαχοι δεν θα αποθαρρυνθούν από αυτές και άλλες ανεύθυνες πράξεις της Ρωσίας από τις διαρκείς δεσμεύσεις τους να υποστηρίξουν την Ουκρανία, της οποίας η ασφάλεια συμβάλλει στη δική μας, στην άσκηση του εγγενούς δικαιώματός της στην αυτοάμυνα ενάντια στον βάναυσο και απρόκλητο επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας», ανέφερε η δήλωση του ΝΑΤΟ.

Οι πρόσφατες ενέργειες της Ρωσίας -συμπεριλαμβανομένων των εισβολών drones στον πολωνικό και ρουμανικό εναέριο χώρο και της παραβίασης του εσθονικού εναέριου χώρου με μαχητικά- ήταν είτε σκόπιμες, είτε «κραυγαλέα ανικανότητα», δήλωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Πρόσθεσε ωστόσο όμως ότι το ΝΑΤΟ δεν είχε αξιολογήσει αμέσως μια απειλή όταν τα αεριωθούμενα του ΝΑΤΟ συνόδευσαν ρωσικά αεριωθούμενα εκτός του εσθονικού εναέριου χώρου την περασμένη εβδομάδα.

«Θα αξιολογούμε πάντα τον κίνδυνο, είτε πρόκειται για άμεση απειλή για τη συνολική μας άμυνα, τη στάση μας και (...) θα ενεργούμε πάντα αναλόγως, αλλά σε αυτήν την περίπτωση δεν υπήρξε αξιολόγηση άμεσης απειλής», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, αναφερόμενος στην Εσθονία.

Παράλληλα εκτίμησε ότι ακόμη είναι «πολύ νωρίς» για να γνωρίζουμε αν η Ρωσία εμπλέκεται στις πτήσεις drones πάνω από την Κοπεγχάγη. «Οι Δανοί αξιολογούν αυτή τη στιγμή τι ακριβώς συνέβη (...) Είναι πολύ νωρίς για να πούμε», είπε, προσθέτοντας ότι συνομίλησε με την Δανή πρωθυπουργό.

Η εισβολή των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, που προκάλεσε χθες, Δευτέρα, το κλείσιμο του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης, ήταν η πιο σοβαρή επίθεση που έχει γίνει μέχρι σήμερα σε υποδομή της Δανίας, ανέφερε σε σημερινή δήλωσή της η πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν.