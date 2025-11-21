Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ εξετάζουν ανασχηματισμό του υπουργικού συμβουλίου μετά τη συμπλήρωση ενός έτους
Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ εξετάζουν ανασχηματισμό του υπουργικού συμβουλίου μετά τη συμπλήρωση ενός έτους

21/11/2025 • 16:13
Ο Λευκός Οίκος προετοιμάζεται για πιθανές αλλαγές στο υπουργικό συμβούλιο μετά τη συμπλήρωση ενός έτους της θητείας του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, μετέδωσε την Παρασκευή το CNN, επικαλούμενο πολλαπλές πηγές που γνωρίζουν τις συζητήσεις.

Το ρεπορτάζ ανέφερε ότι ενδεχόμενες αλλαγές εξετάζονται στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και στο υπουργείο Ενέργειας.

Αξιωματούχοι είπαν στο CNN ότι δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις και ότι δεν αναμένονται αλλαγές πριν τις αρχές του επόμενου έτους, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι το δημοσίευμα του CNN είναι ψευδές. «Η αλήθεια είναι: ο Πρόεδρος Τραμπ δεν θα μπορούσε να είναι πιο ευχαριστημένος με το Υπουργικό του Συμβούλιο», έγραψε η Λέβιτ σε ανάρτηση στο X.

Ο Τραμπ επέστρεψε στο αξίωμα τον Ιανουάριο για τη δεύτερη θητεία του. Η πρώτη του κυβέρνηση είχε αρκετές αποχωρήσεις υψηλού προφίλ, συμπεριλαμβανομένων των υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας, συχνά λόγω συγκρούσεων πολιτικής ή προσωπικών διαφωνιών με τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο.

