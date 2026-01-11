H Γερμανία θα προτείνει τη σύσταση κοινής αποστολής του ΝΑΤΟ για την παρακολούθηση και την προστασία των συμφερόντων ασφαλείας στην περιοχή της Αρκτικής, σε μια προσπάθεια να αμβλυνθούν οι εντάσεις με τις ΗΠΑ λόγω των απειλών τους για προσάρτηση της Γροιλανδίας, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg που επικαλείται δύο πρόσωπα που γνωρίζουν τον κυβερνητικό σχεδιασμό.

Η αποστολή του ΝΑΤΟ «Baltic Sentry», η οποία ξεκίνησε πριν από έναν χρόνο με στόχο την προστασία κρίσιμων υποδομών στη Βαλτική Θάλασσα, θα μπορούσε να αποτελέσει το πρότυπο για μια νέα αποστολή «Arctic Sentry», η οποία θα περιλαμβάνει και τη Γροιλανδία, ανέφεραν οι ίδιες πηγές στο πρακτορείο Bloomberg.

Παρότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εδώ και καιρό έχει εκφράσει σκέψεις για το ενδεχόμενο η Γροιλανδία να γίνει μέρος των ΗΠΑ για λόγους εθνικής ασφάλειας, τις τελευταίες ημέρες το ενδιαφέρον του για το νησί, που αποτελεί τμήμα του Βασιλείου της Δανίας, έχει ενταθεί, μετά την επιχείρηση των ΗΠΑ για τη σύλληψη του ηγέτη της Βενεζουέλας.

Η ενέργεια αυτή έχει προκαλέσει νέες ανησυχίες στους συμμάχους σχετικά με την προθυμία του Τραμπ να χρησιμοποιήσει τον στρατό για την επίτευξη των στόχων της εξωτερικής πολιτικής του. Η εμπρηστική ρητορική του γύρω από τη Γροιλανδία έχει πυροδοτήσει έντονη διπλωματική κινητικότητα, καθώς αξιωματούχοι προσπαθούν να διαπιστώσουν τις πραγματικές του προθέσεις.

Την Κυριακή, ο αντικαγκελάριος της Γερμανίας, ο οποίος μεταβαίνει αυτή την εβδομάδα στην Ουάσιγκτον για τη σύνοδο υπουργών Οικονομικών που συγκαλεί ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να σεβαστούν την κυριαρχία της Γροιλανδίας και το διεθνές δίκαιο. Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν οι υπουργοί της Ομάδας των Επτά (G7), καθώς και αξιωματούχοι από την Αυστραλία, τη Νότια Κορέα, την Ινδία, το Μεξικό και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Το μέλλον της Γροιλανδίας είναι αποκλειστικά ζήτημα της Δανίας και της Γροιλανδίας», δήλωσε ο Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, ο οποίος είναι επίσης υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας. «Η εδαφική κυριαρχία και ακεραιότητα πρέπει να γίνονται σεβαστές. Αυτές οι αρχές του διεθνούς δικαίου ισχύουν για όλους, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών. Εργαζόμαστε μαζί ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ για την ενίσχυση της ασφάλειας στην Αρκτική, όχι ο ένας εναντίον του άλλου».

Ο Κλίνγκμπαϊλ δεν είναι ο μόνος κορυφαίος Γερμανός αξιωματούχος που επισκέπτεται αυτή την εβδομάδα την αμερικανική πρωτεύουσα. Ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ αναμένεται επίσης να συναντηθεί εκεί με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο.

«Είναι σαφές ότι μόνο η Γροιλανδία και η Δανία μπορούν να αποφασίσουν για ζητήματα εδάφους και κυριαρχίας που αφορούν τη Γροιλανδία», δήλωσε ο Βάντεφουλ στην Bild am Sonntag, υπογραμμίζοντας τη «νέα σημασία της περιοχής της Αρκτικής για την πολιτική ασφάλειας».