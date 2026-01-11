Σκανδιναβοί διπλωμάτες απέρριψαν τους ισχυρισμούς του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ περί παρουσίας ρωσικών και κινεζικών πλοίων κοντά στη Γροιλανδία, τους οποίους έχει επικαλεστεί για να δικαιολογήσει την επιθυμία του να καταλάβει το εκτεταμένο αρκτικό νησί από τη Δανία, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Δύο κορυφαίοι Σκανδιναβοί διπλωμάτες, με πρόσβαση σε ενημερώσεις πληροφοριών του ΝΑΤΟ, δήλωσαν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις παρουσίας ρωσικών ή κινεζικών πλοίων ή υποβρυχίων τα τελευταία χρόνια γύρω από τη Γροιλανδία.

«Απλώς δεν είναι αλήθεια ότι οι Κινέζοι και οι Ρώσοι βρίσκονται εκεί. Έχω δει τις πληροφορίες. Δεν υπάρχουν πλοία, δεν υπάρχουν υποβρύχια», δήλωσε ένας ανώτερος διπλωμάτης.

Ένας άλλος, από διαφορετική σκανδιναβική χώρα, πρόσθεσε: «Η ιδέα ότι τα ύδατα γύρω από τη Γροιλανδία σφύζουν από ρωσικά και κινεζικά πλοία ή υποβρύχια απλώς δεν ισχύει. Βρίσκονται στην Αρκτική, ναι, αλλά από τη ρωσική πλευρά».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας, Έσπεν Μπαρθ Άιντε, απέρριψε επίσης τους ισχυρισμούς. «Δεν είναι σωστό ότι υπάρχει μεγάλη δραστηριότητα από τη Ρωσία ή την Κίνα γύρω από τη Γροιλανδία», δήλωσε αυτό το Σαββατοκύριακο στο νορβηγικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NRK. «Υπάρχει [δραστηριότητα] στη γειτονιά μας. Αλλά γύρω από τη Γροιλανδία υπάρχει πολύ λίγη».

Ο Τραμπ έχει χρησιμοποιήσει κατά καιρούς διαφορετικές δικαιολογίες για την επιθυμία του να αποκτήσει τον έλεγχο του γεωπολιτικά κρίσιμου νησιού των μόλις 57.000 κατοίκων, από ζητήματα εθνικής ασφάλειας έως μεταλλευτικά συμφέροντα. Ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς η ρητορική του έχει γίνει πιο επιθετική, έχει επανειλημμένως αναφερθεί σε ρωσικά και κινεζικά πλοία.

«Αυτή τη στιγμή, η Γροιλανδία είναι γεμάτη ρωσικά και κινεζικά πλοία παντού. Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία από την άποψη της εθνικής ασφάλειας», δήλωσε ο Τραμπ πριν από μία εβδομάδα.

Λίγες ημέρες αργότερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρόσθεσε: «Αν δεν το κάνουμε εμείς, η Ρωσία ή η Κίνα θα καταλάβουν τη Γροιλανδία».

Τόσο Γροιλανδοί όσο και Δανοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι έχει υπάρξει ελάχιστο έως σχεδόν ανύπαρκτο ενδιαφέρον από την Κίνα, μετά την απόπειρα να συμβάλει στην κατασκευή αρκετών αεροδρομίων στο αρκτικό νησί, η οποία απορρίφθηκε από τη Δανία το 2018 υπό έντονες πιέσεις από τις ΗΠΑ.