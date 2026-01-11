Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διέταξε τους διοικητές των ειδικών δυνάμεων να εκπονήσουν σχέδιο για την εισβολή στη Γροιλανδία, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι τα «γεράκια» στο περιβάλλον του Αμερικανού προέδρου, μετά την επιτυχία της στρατιωτικής επιχείρησης στη Βενεζουέλα, θέλουν να δράσουν άμεσα, ώστε να καταλάβουν το νησί πριν η Ρωσία ή η Κίνα επιχειρήσουν κάτι αντίστοιχο.

Βρετανοί διπλωμάτες πιστεύουν ότι ο Τραμπ παρακινείται επίσης από την επιθυμία να αποσπάσει την προσοχή των Αμερικανών ψηφοφόρων από την πορεία της αμερικανικής οικονομίας ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών αργότερα μέσα στο έτος, μετά τις οποίες ενδέχεται να χάσει τον έλεγχο του Κογκρέσου προς όφελος των Δημοκρατικών.

Ωστόσο, μια τόσο δραματική κίνηση θα τον έφερνε σε σύγκρουση με τον Σερ Κιρ Στάρμερ και θα οδηγούσε ουσιαστικά στην κατάρρευση του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με τις πηγές, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ζητήσει από τη Διοίκηση Κοινών Ειδικών Επιχειρήσεων (Joint Special Operations Command – JSOC) να προετοιμάσει το σχέδιο εισβολής, όμως αυτό συναντά αντίσταση από το Γενικό Επιτελείο, με το επιχείρημα ότι θα ήταν παράνομο και ότι δεν θα είχε την υποστήριξη του Κογκρέσου.

Διπλωμάτες έχουν πραγματοποιήσει προσομοιώσεις αυτού που περιγράφουν ως «σενάριο κλιμάκωσης», βάσει του οποίου ο Τραμπ χρησιμοποιεί στρατιωτική ισχύ ή «πολιτικό εξαναγκασμό» για να αποκόψει τους δεσμούς της Γροιλανδίας με τη Δανία.

Ένα διπλωματικό τηλεγράφημα περιγράφει το «χειρότερο δυνατό σενάριο» ως κάτι που θα οδηγούσε στην «καταστροφή του ΝΑΤΟ εκ των έσω».

Προσθέτει: «Ορισμένοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι υποψιάζονται ότι αυτός είναι ο πραγματικός στόχος της σκληροπυρηνικής πτέρυγας MAGA γύρω από τον Τραμπ. Δεδομένου ότι το Κογκρέσο δεν θα επέτρεπε στον Τραμπ να αποχωρήσει από το ΝΑΤΟ, η κατοχή της Γροιλανδίας θα μπορούσε να εξαναγκάσει τους Ευρωπαίους να εγκαταλείψουν το ΝΑΤΟ. Αν ο Τραμπ θέλει να τερματίσει το ΝΑΤΟ, αυτός ίσως να είναι ο πιο βολικός τρόπος να το πετύχει».

Σύμφωνα με το «Σενάριο Συμβιβασμού», η Δανία θα συμφωνούσε να παραχωρήσει στον Τραμπ πλήρη στρατιωτική πρόσβαση στη Γροιλανδία και να αρνηθεί την πρόσβαση στη Ρωσία και την Κίνα.

Αν και η Αμερική έχει ήδη ελεύθερη πρόσβαση στο νησί, αυτή θα θεσπιζόταν σε νομική βάση.

Μία διπλωματική πηγή δήλωσε: «Οι στρατηγοί θεωρούν ότι το σχέδιο του Τραμπ για τη Γροιλανδία είναι τρελό και παράνομο. Γι’ αυτό προσπαθούν να τον αποπροσανατολίσουν με άλλες μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις. Λένε ότι είναι σαν να έχεις να κάνεις με ένα πεντάχρονο παιδί».