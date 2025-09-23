Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ δήλωσε την Τρίτη ότι εντόπισε και εξάρθρωσε μια μυστική, υψηλής τεχνολογίας επιχείρηση στην περιοχή της Νέας Υόρκης, η οποία είχε τη δυνατότητα να διαταράξει τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.

Όπως αναφέρει ο Guardian, η ανακάλυψη έγινε την ώρα που διεθνείς ηγέτες προετοιμάζονταν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, η οποία διεξαγόταν σε κοντινή απόσταση, μετέδωσε η New York Times.

The Secret Service dismantled a network of more than 300 SIM servers and 100,000 SIM cards in the New York-area that were capable of crippling telecom systems and carrying out anonymous telephonic attacks, disrupting the threat before world leaders arrived for the UN General… pic.twitter.com/sZKUeGqvGY — U.S. Secret Service (@SecretService) September 23, 2025

Οι αρχές αποκάλυψαν ότι το κρυφό σύστημα επικοινωνίας περιλάμβανε περισσότερες από 100.000 κάρτες SIM και 300 διακομιστές.

Ήταν σχεδιασμένο ώστε να επιτρέπει ανώνυμα, κρυπτογραφημένα μηνύματα και είχε τη δυνατότητα να παρεμβαίνει στις υπηρεσίες επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης.

Πηγή:U.S. Secret Service via AP

«Η πιθανότητα διατάραξης των τηλεπικοινωνιών της χώρας μας από αυτό το δίκτυο συσκευών δεν μπορεί να υποτιμηθεί», δήλωσε ο διευθυντής της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, Σον Κάραν.

Πηγή: U.S. Secret Service via AP

«Η αποστολή προστασίας της Μυστικής Υπηρεσίας αφορά αποκλειστικά την πρόληψη και η έρευνα αυτή στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα σε εν δυνάμει κακόβουλους παράγοντες ότι οι άμεσες απειλές κατά των προστατευόμενών μας θα διερευνώνται, θα εντοπίζονται και θα εξαρθρώνονται αμέσως», σημείωσε.

Πηγή: U.S. Secret Service via AP

Σύμφωνα με έναν αξιωματούχο, το δίκτυο μπορούσε να στείλει έως και 30 εκατομμύρια γραπτά μηνύματα ανά λεπτό χωρίς να αποκαλύπτεται η ταυτότητα του αποστολέα – μια επιχείρηση πρωτοφανούς κλίμακας, όπως σημείωσε ο ίδιος.

Αν και οι ερευνητές δεν έχουν βρει άμεσες αποδείξεις που να συνδέουν το σύστημα με απειλή κατά της εκδήλωσης του ΟΗΕ, εκπρόσωποι της Μυστικής Υπηρεσίας, οι οποίοι μίλησαν ανώνυμα λόγω της συνεχιζόμενης έρευνας, επιβεβαίωσαν ότι το δίκτυο έχει τεθεί εκτός λειτουργίας.