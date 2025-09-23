Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι εξουδετέρωσε ένα δίκτυο ηλεκτρονικών συσκευών κοντά στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με το Sky News, η Υπηρεσία αποκάλυψε ότι εντόπισε μια «επικείμενη απειλή» υπό τη μορφή συσκευών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση τηλεπικοινωνιακών επιθέσεων.

Αυτό συμβαίνει την ώρα που οι παγκόσμιοι ηγέτες συγκεντρώνονται στην πόλη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Συνολικά, η Μυστική Υπηρεσία – η οποία είναι υπεύθυνη για την προστασία του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και άλλων υψηλόβαθμων αξιωματούχων – ανακάλυψε περίπου 300 διακομιστές SIM και 100.000 κάρτες SIM διάσπαρτες σε πολλαπλές τοποθεσίες στην τριπολιτειακή περιοχή της Νέας Υόρκης.

Το εκτεταμένο δίκτυο ήταν ικανό να κλείσει δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και να προστατεύσει την επικοινωνία μεταξύ εχθρικών παραγόντων, ανέφερε.

Η αρχική ανάλυση συνδέει το δίκτυο με παράγοντες που απειλούν την εθνική ασφάλεια και άτομα γνωστά στις ομοσπονδιακές αρχές επιβολής του νόμου, σύμφωνα με την Μυστική Υπηρεσία.

Ο Τραμπ αναμένεται να μιλήσει στον ΟΗΕ αργότερα το απόγευμα. Σύμφωνα με τον διευθυντή της υπηρεσίας, Σον Κέρραν, «η πιθανότητα διακοπής των τηλεπικοινωνιών της χώρας μας που δημιουργεί αυτό το δίκτυο συσκευών δεν μπορεί να υπερεκτιμηθεί».

Δεν υπήρξαν αναφορές για συγκεκριμένη απειλή κατά της Γενικής Συνέλευσης.

Ωστόσο, η Μυστική Υπηρεσία δήλωσε ότι έδρασε γρήγορα για να διαλύσει το δίκτυο, καθώς οι αντίστοιχες συσκευές βρίσκονταν σε απόσταση 35 μιλίων από τη διεθνή σύνοδο κορυφής.