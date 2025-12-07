Απόπειρα πραξικοπήματος στο Μπενίν: Η κατάσταση είναι υπό έλεγχο, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών

Στρατιωτικοί στο Μπενίν ανακοίνωσαν νωρίς σήμερα το πρωί στη δημόσια τηλεόραση ότι «απομάκρυναν από τα καθήκοντά του» τον πρόεδρο Πατρίς Ταλόν.

Η ανακοίνωση αυτή ήρθε καθώς η δυτικοαφρικανική χώρα ετοιμάζεται για προεδρικές εκλογές τον Απρίλιο με τις οποίες θα τερματιζόταν η θητεία του Πατρίς Ταλόν στην προεδρία, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2016.

URGENT l Coup d'État militaire en cours au Bénin



<< Patrice Talon est démis de ses fonctions à compter de ce jour >>, dixit le communiqué du Comité Militaire pour la Refondation (CMR)



Lecture du communiqué du CMR en cours sur la BTV (télévision nationale du Bénin)

Η ομάδα αυτή των στρατιωτικών, η οποία αυτοαποκαλέστηκε «η Στρατιωτική Επιτροπή για την Επανίδρυση (CMR)», «που συνήλθε σήμερα Κυριακή 7 Δεκεμβρίου του 2025 διασκέφθηκε και αποφάσισε το ακόλουθο: Ο κ. Πατρίς Ταλόν απομακρύνεται από τα καθήκοντά του ως πρόεδρος της Δημοκρατίας», δήλωσαν οι στρατιωτικοί.

Η πρεσβεία της Γαλλίας ανακοίνωσε σε ανάρτησή της στο X ότι «πυρά αναφέρθηκαν σε περιοχή, που βρίσκεται κοντά στην κατοικία του προέδρου της Δημοκρατίας» στο Κοτονού, και κάλεσε τους Γάλλους να παραμείνουν στα σπίτια τους «για λόγους ασφαλείας».

Ο πρόεδρος Ταλόν είναι ασφαλής και ο στρατός ξαναπαίρνει τον έλεγχο, ανακοινώθηκε παράλληλα στο AFP από το περιβάλλον του Ταλόν, μετά την ανακοίνωση στρατιωτικών στη δημόσια τηλεόραση ότι τον καθαίρεσαν.

«Πρόκειται για μια μικρή ομάδα ανθρώπων που έχουν μόνον την τηλεόραση. Ο τακτικός στρατός ξαναπαίρνει τον έλεγχο. Η πόλη (η Κοτονού) και η χώρα είναι απολύτως ασφαλείς, το ίδιο και ο πρόεδρος και η οικογένειά του», δήλωσε στο AFP στρατιωτική πηγή του περιβάλλοντος του Ταλόν.

🚨🇫🇷🇷🇺🇧🇯 BREAKING: Attempted COUP underway in Benin.



Troops on live TV claim to have OVERTHROWN President Patrice Talon.



If successful, this will be the fifth West African country and ECOWAS member to undergo a coup.



Follow: @RTSG_Newspic.twitter.com/Ap4afb2RIo pic.twitter.com/5MzVqcBqst — RTSG News (@RTSG_News) December 7, 2025

Η κατάσταση είναι υπό έλεγχο, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών

Ο υπουργός Εξωτερικών του Μπενίν ανακοίνωσε ότι οι στρατιώτες που είναι πιστοί στον πρόεδρο και οι εθνοφρουροί ξαναπήραν τον έλεγχο μετά την ανακοίνωση από ομάδα στρατιωτών νωρίτερα σήμερα στην κρατική τηλεόραση ότι είχαν καταλάβει την εξουσία.

«Υπάρχει μια απόπειρα, αλλά η κατάσταση είναι υπό έλεγχο. Πρόκειται τώρα για μια μικρή ομάδα στρατιωτικών. Μεγάλο μέρος του στρατού εξακολουθεί να είναι πιστό και θέτουμε υπό έλεγχο την κατάσταση», δήλωσε στο Reuters ο Ολουσεγκούν Ατζαντί Μπακαρί.

Ο υπουργός Εξωτερικών πρόσθεσε ότι οι πραξικοπηματίες είχαν πάρει τον έλεγχο μόνον της κρατικής τηλεόρασης και ότι το σήμα είχε διακοπεί για μερικά λεπτά.