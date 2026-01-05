Νικολάς Μαδούρο στο δικαστήριο των ΗΠΑ: «Είμαι αθώος, αιχμάλωτος πολέμου» - Προθεσμία να απολογηθεί στις 17 Μαρτίου

Ο Νικολάς Μαδούρο δήλωσε αθώος στις κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν σε δικαστήριο του Μανχάταν της Νέας Υόρκης, στον απόηχο της στρατιωτικής επιχείρησης που οδήγησε στη σύλληψή του το περασμένο Σάββατο. «Είμαι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, με συνέλαβαν στο σπίτι μου στο Καράκας της Βενεζουέλας μαζί με την σύζυγό μου και θα τοποθετηθώ αναφορικά με τις κατηγορίες μόλις τις διαβάσω αναλυτικά - προσεκτικά - μόνος μου», δήλωσε ο Μαδούρο στο δικαστήριο, όπου υποστήριξε πως είναι «αιχμάλωτος πολέμου».

«Είμαι αθώος, δεν είμαι ένοχος. Είμαι έντιμος άνθρωπος», είπε, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό κανάλι CNN, ο 63χρονος πρώην πρόεδρος. Η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, 69 ετών, δήλωσε επίσης αθώα.

Ο δικαστής Χέλερσταϊν είπε στο ζεύγος ότι έχουν το δικαίωμα να ενημερώσουν το προξενείο της Βενεζουέλας για τη σύλληψή τους και όρισε την επόμενη δικάσιμο στις 17 Μαρτίου.

«Σήμερα είναι τα γενέθλιά μου και αυτό ήταν το ωραιότερο δώρο που έλαβα ποτέ στη ζωή μου», είπε ο 36χρονος Άνχελ Μοντέρο, «ευχαριστώντας τον Ντόναλντ Τραμπ» για την «εντυπωσιακή στρατιωτική επιχείρηση» που οδήγησε στη σύλληψη του Μαδούρο.

Ο Μαδούρο και η σύζυγός του αποχώρησαν από την αίθουσα του δικαστηρίου μετά την ακροαματική διαδικασία, η οποία διήρκεσε περίπου 30 λεπτά και στην οποία έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί στις 17 Μαρτίου, στις 11:00 το πρωί.

Οι δικηγόροι τόσο του Μαδούρο όσο και της συζύγου του, Φλόρες, δήλωσαν ότι οι πελάτες τους δεν θα ζητήσουν εγγύηση προς το παρόν. Οι δικηγόροι πρόσθεσαν ότι θα υποβάλουν αίτηση αργότερα. Ο δικηγόρος του, Μπάρι Πόλακ, δήλωσε ότι αναμένει ογκώδεις και περίπλοκες δικαστικές διαμάχες σχετικά με τη «στρατιωτική απαγωγή» του πελάτη του.

Πρόσθεσε ότι ο Μαδούρο δεν ζητά προς το παρόν την απελευθέρωσή του, αλλά επιφυλάσσεται του δικαιώματος να το πράξει σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Σύμφωνα με το Sky News, λίγα λεπτά πριν από την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, ο επικεφαλής εισαγγελέας κινείται στην αίθουσα του δικαστηρίου. Ο συνήγορος υπεράσπισης του Νικολάς Μαδούρο, Μπάρι Πόλακ, έφθασε και αντάλλαξε χειραψία με τους εισαγγελείς, ενώ οι υπόλοιποι δικηγόροι της υπεράσπισης μπήκαν σταδιακά και πήραν θέσεις σε δύο τραπέζια.

Μερικές δεκάδες υποστηρικτές και αντίπαλοι του Μαδούρο είχαν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστήριο.

Reuters: Για τι κατηγορείται ο Μαδούρο

Οι ΗΠΑ άσκησαν δίωξη στον Μαδούρο, τη σύζυγό του και άλλα τέσσερα πρόσωπα, που δεν έχουν συλληφθεί, μεταξύ των οποίων είναι ο γιος του έκπτωτου προέδρου και ο υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας, Ντιοσντάντο Καμπέγιο, ένας από τους ισχυρότερους πολιτικούς της χώρας.

Ο Μαδούρο ήταν «επικεφαλής μιας διεφθαρμένης και παράνομης κυβέρνησης η οποία, επί δεκαετίες, χρησιμοποιούσε την κρατική εξουσία για να προστατεύει και να προωθεί παράνομες ενέργειες, κυρίως τη διακίνηση ναρκωτικών. Αυτή η διακίνηση πλούτισε και εδραίωσε την κυριαρχία της πολιτικής και στρατιωτικής ελίτ» της Βενεζουέλας, αναφέρεται στο κατηγορητήριο. Φέρεται ότι συμμάχησε με αντάρτικα κινήματα που η Ουάσινγκτον χαρακτηρίζει «τρομοκρατικά» καθώς και με καρτέλ ναρκωτικών «για να στείλει τόνους κοκαΐνης στις ΗΠΑ».

Ο Μαδούρο δήλωσε αθώος για τέσσερις ποινικές κατηγορίες, που περιλαμβάνουν ναρκοτρομοκρατία, συνωμοσία για εισαγωγή κοκαΐνης και κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών συσκευών.

Κατηγορείται επίσης ότι επέβλεπε ένα δίκτυο διακίνησης κοκαΐνης, το οποίο συνεργαζόταν με βίαιες ομάδες όπως τα καρτέλ Σιναλόα και Ζέτας του Μεξικού, τους αντάρτες των FARC της Κολομβίας και τη συμμορία Τρεν ντε Αράγκουα της Βενεζουέλας.

Ο Μαδούρο αρνείται τους ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για κάλυψη ιμπεριαλιστικών σχεδίων για τον έλεγχο των πλούσιων αποθεμάτων πετρελαίου της Βενεζουέλας.

Οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι ο Μαδούρο εμπλέκεται στην εμπορία ναρκωτικών από την εποχή που υπηρέτησε στην Εθνοσυνέλευση της Βενεζουέλας το 2000, κατά τη θητεία του ως υπουργός Εξωτερικών και μέχρι την εκλογή του το 2013 ως διάδοχου του εκλιπόντος προέδρου Ούγκο Τσάβες.

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς της Νέας Υόρκης τον κατηγόρησαν για πρώτη φορά το 2020, στο πλαίσιο μακροχρόνιας υπόθεσης διακίνησης ναρκωτικών εναντίον νυν και πρώην αξιωματούχων της Βενεζουέλας και Κολομβιανών ανταρτών.

Ένα ενημερωμένο κατηγορητήριο που δημοσιοποιήθηκε το Σάββατο προσέθεσε νέες λεπτομέρειες και συγκατηγορούμενους, μεταξύ των οποίων η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, η οποία δήλωσε επίσης αθώα τη Δευτέρα.

ΗΠΑ στον ΟΗΕ: Ο Τραμπ έδωσε ευκαιρίες στη διπλωματία - Δεν θα υποχωρήσουμε απέναντι στη ναρκοτρομοκρατία

Οι ΗΠΑ «δεν θα υποχωρήσουν στις ενέργειές τους για την προστασία των Αμερικανών από τη ναρκο-τρομοκρατία» και επιδιώκουν «ειρήνη, ελευθερία και δικαιοσύνη για τον λαό της Βενεζουέλας», τόνισε ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ που συνεδριάζει για τη Βενεζουέλα μετά τη σύλληψη του Μαδούρο από τις ΗΠΑ.

Δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «έδωσε ευκαιρία στη διπλωματία» και προσέφερε στον Νικολάς Μαδούρο «πολλαπλές οδούς απεμπλοκής», προσπαθώντας να αποκλιμακώσει την κρίση πριν προχωρήσει η επιχείρηση.

Τόνισε επίσης ότι «δεν υπάρχει πόλεμος κατά της Βενεζουέλας ή του λαού της» και ότι οι ΗΠΑ «δεν προχωρούν σε κατοχή της χώρας», απαντώντας στις επικρίσεις που διατυπώνονται στο Συμβούλιο Ασφαλείας για την αμερικανική επιχείρηση.

Η φυλακή που μεταφέρθηκε ο Μαδούρο

Νωρίτερα, ο Μαδούρο μαζί με την επίσης συλληφθείσα σύζυγό του Σίλα Φλόρες μεταφέρθηκαν με συνοδεία ένοπλων φρουρών σήμερα το πρωί τοπική ώρα από το κέντρο κράτησης στο Μπρούκλιν με ελικόπτερο στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν.

Συγκεκριμένα, μια αυτοκινητοπομπή που μετέφερε τον Μαδούρο έφυγε από το Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, όπου κρατούνταν τις τελευταίες δύο ημέρες με κατηγορίες για ναρκωτικά και όπλα.

BREAKING: Nicolás Maduro seen being transported to New York City court for his arraignment days after American forces captured him in his own presidential palace. pic.twitter.com/eOHcUNoND9 — Fox News (@FoxNews) January 5, 2026

Ακόμα και ελικόπτερο χρησιμοποιήθηκε για την διαδικασία της μεταφοράς του στο δικαστήριο, μαζί με την σύζυγό του, ενώ πάνοπλοι άνδρες τον συνοδεύουν υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Ο Μαδούρο αρνείται ανέκαθεν τις κατηγορίες και δηλώνει ότι πίσω τους κρύβονται τα ιμπεριαλιστικά σχέδια για τον έλεγχο των πετρελαϊκών πόρων της Βενεζουέλας.

Δείτε live εικόνα:

Λίγες ημέρες μετά τη στρατιωτική επιχείρηση για τη σύλληψή του ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο μεταφέρθηκε σε φυλακή στο Μπρούκλιν, όπου είναι πιθανό να παραμένει κλεισμένος στο κελί του 23 ώρες το 24ωρο, συνθήκες τις οποίες οι πρώην κρατούμενοι σε αυτό το σωφρονιστικό ίδρυμα Σον «Ντίντι» Κομπς και Γκισλέιν Μάξγουελ έχουν χαρακτηρίσει απάνθρωπες.

Ο Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες είναι αντιμέτωποι με κατηγορίες περί διακίνησης ναρκωτικών στις ΗΠΑ. Μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας που οδήγησε στη σύλληψή τους μεταφέρθηκαν σε πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και το Σάββατο το βράδυ έφτασαν στο Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης.

Το Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης (MDC) Μπρούκλιν ιδρύθηκε το 1994. Εκεί κρατούνται περίπου 1.300 άνδρες και γυναίκες και αυτή τη στιγμή είναι η μοναδική φυλακή για τους κρατούμενους που αναμένουν να δικαστούν ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στην πόλη της Νέας Υόρκης.

Στο παρελθόν από το σωφρονιστικό αυτό ίδρυμα έχουν περάσει η Μάξγουελ, καταδικασμένη για σεξουαλικά εγκλήματα, ο τραγουδιστής της χιπ χοπ Κομπς αλλά και ο Χουάν Ορλάντο Ερνάντες, πρώην πρόεδρος της Ονδούρας που καταδικάστηκε για διακίνηση ναρκωτικών προτού του δώσει χάρη ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τον Δεκέμβριο. Επίσης ο Λουίτζι Μαντζιόνε, που κατηγορείται για τον φόνο στελέχους της ασφαλιστικής εταιρείας UnitedHealth Group, κρατείται εκεί εν αναμονή της δίκης του.

Τόσο κρατούμενοι όσο και οι δικηγόροι τους έχουν καταγγείλει τις ανθυγιεινές και απάνθρωπες συνθήκες που επικρατούν στο σωφρονιστικό κέντρο.

Το 2019 κάποιοι κρατούμενοι στο MDC Μπρούκλιν έμειναν σε παγωμένα κελιά στη μέση του χειμώνα, αφού πυρκαγιά προκάλεσε διακοπή στην ηλεκτροδότηση και τη θέρμανση.

Το 2024 δύο άνδρες δολοφονήθηκαν από συγκρατούμενούς τους με τη χρήση αυτοσχέδιων όπλων, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, ωθώντας τις αρχές να προχωρήσουν σε επιχείρηση για την πάταξη της βίας και της διακίνησης παράνομων προϊόντων στη φυλακή αυτή.

Η Μάξγουελ, η οποία κρατούνταν στο MDC Μπρούκλιν προτού καταδικαστεί το 2021 για συνέργεια στα σεξουαλικά εγκλήματα που διέπραξε ο Τζέφρι Έπστιν εις βάρος ανήλικων κοριτσιών, παραπονέθηκε για ακαθαρσίες και κόπρανα τρωκτικών στο κελί της.

Η αμερικανική Υπηρεσία Φυλακών, το τμήμα του υπουργείου Δικαιοσύνης που είναι αρμόδιο για το MDC Μπρούκλιν, δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό. Όμως η Υπηρεσία είχε αναφέρει σε έκθεσή της τον Σεπτέμβριο του 2025 ότι οι συνθήκες διαβίωσης στη φυλακή αυτή βελτιώθηκαν χάρη στην αύξηση του προσωπικού και σε άλλες μεταρρυθμίσεις.

Ο Μίτσελ Έπνερ, πρώην ομοσπονδιακός εισαγγελέας που τώρα εργάζεται ως δικηγόρος, δήλωσε ότι όλοι οι κρατούμενοι στο MDC Μπρούκλιν αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να τους ασκηθεί βία από άλλους συγκρατούμενους. Ο κίνδυνος αυτός είναι μεγαλύτερος για κάποιον όπως ο Μαδούρο, που θα μπορούσε να γίνει στόχος μιας συμμορίας ή ενός κρατουμένου που θέλει να αποκτήσει φήμη, εκτίμησε ο Έπνερ.

Ο Μαδούρο μάλλον θα μείνει ξεχωριστά από τους άλλους κρατούμενους

Ο Κάμερον Λίντσεϊ, πρώην δεσμοφύλακας στο MDC Μπρούκλιν, δήλωσε ότι η Υπηρεσία Φυλακών πιθανόν θα κρατήσει τον Μαδούρο ξεχωριστά από τους άλλους κρατούμενους και θα ελέγχει το προσωπικό που θα έρχεται σε επαφή μαζί του.

«Είναι δική μου εικασία, αλλά εκτιμώ ότι θα τον βάλουν σε κελί σε όροφο, μόνο του», είπε ο Λίντσεϊ. «Πρόκειται προφανώς για μια ιδιαίτερα ευαίσθητη, υψηλής ασφαλείας επιχείρηση».

Σύμφωνα με τον Λίντσεϊ, ο Μαδούρο είναι πιθανό να παραμένει κλεισμένος στο κελί του επί 23 ώρες, με τα γεύματα να του παραδίδονται εκεί και να του επιτρέπεται μία ώρα άσκησης καθημερινά σε μια μικρή περίκλειστη περιοχή. Ενδεχομένως να του παρέχεται πρόσβαση σε ντους τρεις φορές την εβδομάδα.

Ο πρώην δεσμοφύλακας εκτίμησε ότι η σύζυγος του Μαδούρο ενδέχεται να έχει την ίδια αντιμετώπιση.

Η Ελβετία «παγώνει» περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με τον Μαδούρο

Παράλληλα, η Ελβετία «πάγωσε» περιουσιακά στοιχεία που κατέχουν στη χώρα ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο και πρόσωπα του στενού του περιβάλλοντος, ανακοίνωσε τη Δευτέρα το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο, μετά τη σύλληψή του από αμερικανικές δυνάμεις στο Καράκας και τη μεταφορά του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το μέτρο, το οποίο τίθεται σε ισχύ άμεσα και θα διαρκέσει για τέσσερα χρόνια, αποσκοπεί στην αποτροπή διαρροής περιουσιακών στοιχείων που ενδέχεται να έχουν αποκτηθεί παράνομα και έρχεται να προστεθεί στις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Βενεζουέλα από το 2018, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων δεν αφορά τα μέλη της νυν κυβέρνησης της Βενεζουέλας, ενώ η Ελβετία ανέφερε ότι θα επιδιώξει την επιστροφή οποιωνδήποτε κεφαλαίων διαπιστωθεί ότι αποκτήθηκαν παράνομα, προς όφελος του λαού της Βενεζουέλας.

Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο σημείωσε ότι η κατάσταση στη Βενεζουέλα παραμένει ρευστή, με διάφορα πιθανά σενάρια να διαμορφώνονται τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες.

Τόνισε ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και απηύθυνε έκκληση για αποκλιμάκωση και αυτοσυγκράτηση, προσφέροντας παράλληλα τις καλές του υπηρεσίες για την εξεύρεση ειρηνικής λύσης.

«Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο θέλει να διασφαλίσει ότι τυχόν παράνομα αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία δεν μπορούν να μεταφερθούν εκτός Ελβετίας υπό τις παρούσες συνθήκες», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων χαρακτηρίζεται ως προληπτικό μέτρο και εφαρμόζεται στον Μαδούρο και τους συνεργάτες του ως αλλοδαπούς πολιτικά εκτεθειμένους παράγοντες, διευκρίνισε η κυβέρνηση.

Δεν δόθηκαν στοιχεία για το ύψος των περιουσιακών στοιχείων, ενώ η ελβετική κυβέρνηση δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού σχετικά με το αν και ποια περιουσιακά στοιχεία διατηρούν στη χώρα ο Μαδούρο και οι συνεργάτες του.