Αποκάλυψη της πρεσβείας του Ισραήλ: Μέλη της Χαμάς εργάζονται για το Al Jazeera

Η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα επικαλούμενη τον επίσημο λογαριασμό της ισραηλινής κυβέρνησης στο Χ, που παραθέτει επίσημα έγγραφα, αποκαλύπτει πως δημοσιογράφοι του καναλιού Al Jazeera είναι στην πραγματικότητα μέλη της Χαμάς.

«Το Al Jazeera του Κατάρ παρέχει στη Χαμάς μια βήμα προπαγάνδας και ψυχολογικού πολέμου. Μέλη της Χαμάς, από εκτοξευτές πυραύλων μέχρι απαγωγείς ομήρων, εργάζονται για το Al Jazeera. Η προπαγάνδα τρομοκρατίας δεν είναι δημοσιογραφία», αναφέρει η ανάρτηση.

Δείτε την ανάρτηση: