Anthropic: Απεργία πείνας για τον τερματισμό της ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης

Την 17η μέρα της απεργίας πείνας του, ο Γκουίντο Ράιχστατντερ δήλωσε ότι αισθανόταν καλά - κινούμενος λίγο πιο αργά, αλλά κατά τ' άλλα εντάξει.

Κάθε μέρα από τις 2 Σεπτεμβρίου, ο Ράιχστατντερ εμφανίζεται έξω από τα κεντρικά γραφεία της AI εταιρείας Anthropic στο Σαν Φρανσίσκο και περιμένει όρθιος από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Στον μαυροπίνακα του στέκεται δίπλα του αναγράφεται «Απεργία πείνας: Μέρα 15», αν και στην πραγματικότητα σταμάτησε να τρώει από τις 31 Αυγούστου.

Hi, Guido here- Day 15 on hunger strike outside of Anthropic, going strong!



The amazing Wynd Kaufman is with me today- back in February we sat down in front of the doors of OpenAI with other volunteers from Stop AI and took nonviolent direct action to defend the right of people… pic.twitter.com/NIYtSFLTmS — Guido Reichstadter (@wolflovesmelon) September 16, 2025

Επιπλέον, το μήνυμα στην πινακίδα ζητά από την Anthropic να «σταματήσει τον αγώνα για την ανάπτυξη της γενικής Τεχνητής Νοημοσύνης (AGI)», δηλαδή ενός συστήματος AI που ισοδυναμεί ή ξεπερνά τις ανθρώπινες γνωστικές ικανότητες.

Η AGI είναι το αγαπημένο σύνθημα των CEOs τεχνολογικών εταιρειών, με ηγέτες μεγάλων και νεοφυών εταιρειών να αγωνίζονται να την επιτύχουν πρώτοι. Για τον Ράιχστατντερ, είναι ένας υπαρξιακός κίνδυνος που οι εταιρείες αυτές δεν παίρνουν σοβαρά υπόψη. «Το να προσπαθούμε να δημιουργήσουμε AGI είναι τρελό. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Και νομίζω ότι πρέπει να σταματήσει τώρα», είπε ο Ράιχστατντερ στην The Verge.

Ο Ράιχστατντερ πιστεύει ότι οι εταιρείες έχουν ευθύνη να μην αναπτύξουν τεχνολογία που μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε μεγάλη κλίμακα και ότι όλοι αυτοί που κατανοούν τον κίνδυνο έχουν και μια ευθύνη. «Προσπαθώ να εκπληρώσω την ευθύνη μου ως απλός πολίτης, που σέβεται τη ζωή και την ευημερία των συνανθρώπων του», δήλωσε.

Η ανησυχία του για τις επιπτώσεις της AI στην κοινωνία και την οικογένειά του τον οδήγησε στην απεργία πείνας και σε δημόσιες διαμαρτυρίες, όπως η συμμετοχή του στην ομάδα «Stop AI», που ζητά την απαγόρευση της υπερνοημοσύνης για να αποτραπεί ο κίνδυνος αφανισμού του ανθρώπινου είδους.