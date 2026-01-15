Απειλή για βόμβα σε πτήση της Turkish Airlines: Προσγειώθηκε στη Βαρκελώνη με συνοδεία μαχητικών

Συναγερμός σήμανε με πτήση της Turkish Airlines από την Κωνσταντινούπολη που πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο Αεροδρόμιο Βαρκελώνης-Ελ Πρατ την Πέμπτη, έπειτα από μη προσδιορισμένη απειλή εντός του αεροσκάφους, ανακοίνωσε η διαχειρίστρια των ισπανικών αεροδρομίων AENA, διευκρινίζοντας ότι η λειτουργία του αεροδρομίου συνεχίστηκε κανονικά.

Συγκεκριμένα, το αεροσκάφος, τύπου Airbus A321, εκτελούσε την πτήση TK1853 με προγραμματισμένη άφιξη στη Βαρκελώνη στις 11:00 το πρωί, έχοντας απογειωθεί από την Κωνσταντινούπολη στις 09:00.

Λίγο πριν την προσγείωση, οι Αρχές ενημερώθηκαν για απειλή βόμβας, γεγονός που οδήγησε στην άμεση ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου έκτακτης ανάγκης.

ℹ️ El Aeropuerto Josep Tarradellas #Barcelona-#ElPrat está operando con total normalidad.



👉 A causa de una amenaza en un vuelo se han activado los protocolos y las Fuerzas de Seguridad están evaluando la situación. pic.twitter.com/vHLLCtZTbV — Aena (@aena) January 15, 2026

Σύμφωνα με ανακοίνωση της AENA, «λόγω απειλής ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας», ενώ επισημάνθηκε ότι «οι Δυνάμεις Ασφαλείας αξιολογούν την κατάσταση». Παράλληλα, ξεκαθαρίστηκε ότι η φερόμενη απειλή δεν επηρέασε σε καμία περίπτωση τη λειτουργία του αεροδρομίου.

Sembla que aquest avió de Turkish Airlines ha tingut algun problema i ha aterrat d'emergència al Prat. Ara està rodejat de serveis d'emergència apartat de les terminals, però sembla que la operativa segueix. S'ha sentit un soroll molt fort com d'avió de combat també. pic.twitter.com/B0qjKce2G3 — Trànsit Aeri de Catalunya (@FlightradarCAT) January 15, 2026

Μετά την ασφαλή προσγείωση, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης προχώρησαν στην αποβίβαση όλων των επιβατών και ξεκίνησαν ενδελεχείς ελέγχους στο εσωτερικό του αεροσκάφους.

Σύμφωνα με ισπανικά μέσα, δύο μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν και συνόδευσαν την πτήση της Turkish Airlines μέχρι την προσγείωσή της, στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας που προβλέπονται σε τέτοιου είδους περιστατικά.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι διερευνά το περιστατικό, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες, ενώ αξιωματούχοι του τουρκικού αερομεταφορέα δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για σχόλια.