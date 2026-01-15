Απειλή για βόμβα σε πτήση της Turkish Airlines: Προσγειώθηκε στη Βαρκελώνη με συνοδεία μαχητικών
Απειλή για βόμβα σε πτήση της Turkish Airlines: Προσγειώθηκε στη Βαρκελώνη με συνοδεία μαχητικών

Συναγερμός σήμανε με πτήση της Turkish Airlines από την Κωνσταντινούπολη που πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο Αεροδρόμιο Βαρκελώνης-Ελ Πρατ την Πέμπτη, έπειτα από μη προσδιορισμένη απειλή εντός του αεροσκάφους, ανακοίνωσε η διαχειρίστρια των ισπανικών αεροδρομίων AENA, διευκρινίζοντας ότι η λειτουργία του αεροδρομίου συνεχίστηκε κανονικά.

Συγκεκριμένα, το αεροσκάφος, τύπου Airbus A321, εκτελούσε την πτήση TK1853 με προγραμματισμένη άφιξη στη Βαρκελώνη στις 11:00 το πρωί, έχοντας απογειωθεί από την Κωνσταντινούπολη στις 09:00.

Λίγο πριν την προσγείωση, οι Αρχές ενημερώθηκαν για απειλή βόμβας, γεγονός που οδήγησε στην άμεση ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της AENA, «λόγω απειλής ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας», ενώ επισημάνθηκε ότι «οι Δυνάμεις Ασφαλείας αξιολογούν την κατάσταση». Παράλληλα, ξεκαθαρίστηκε ότι η φερόμενη απειλή δεν επηρέασε σε καμία περίπτωση τη λειτουργία του αεροδρομίου.

Μετά την ασφαλή προσγείωση, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης προχώρησαν στην αποβίβαση όλων των επιβατών και ξεκίνησαν ενδελεχείς ελέγχους στο εσωτερικό του αεροσκάφους.

Σύμφωνα με ισπανικά μέσα, δύο μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν και συνόδευσαν την πτήση της Turkish Airlines μέχρι την προσγείωσή της, στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας που προβλέπονται σε τέτοιου είδους περιστατικά.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι διερευνά το περιστατικό, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες, ενώ αξιωματούχοι του τουρκικού αερομεταφορέα δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για σχόλια.

