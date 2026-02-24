Απειλές Πούτιν: Ξέρετε πώς θα καταλήξει μια πυρηνική επίθεση εναντίον της Ρωσίας

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν κατηγόρησε την Ουκρανία ότι επιχειρεί να σαμποτάρει την ειρηνευτική διαδικασία, σε ομιλία του κατά την ετήσια συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της υπηρεσίας πληροφοριών FSB.

Συγκεκριμένα, όπως αναμεταδίδει το Reuters, κατήγγειλε «τρομοκρατικές επιθέσεις» κατά της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων απειλών κατά αγωγών ενέργειας, κατηγορώντας τις ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών ότι βρίσκονται πίσω από τις περισσότερες, επειδή το Κίεβο δεν κατάφερε να επιφέρει στρατιωτική ήττα στη Ρωσία στο πεδίο της μάχης.

❗️Putin: 'The Enemy Will Even Stoop As Low As Using Dirty Nuclear Weapons, Knowing How It's Going To End Ultimately' https://t.co/yTzINT8Te9 pic.twitter.com/Zh9pzPI0eV — RT_India (@RT_India_news) February 24, 2026

Ταυτόχρονα, ο Πούτιν αναφερόμενος στη χρήση πυρηνικών όπλων, προειδοποίησε ότι «οι αντίπαλοι της Ρωσίας γνωρίζουν πώς θα μπορούσαν να καταλήξουν τα πράγματα, εάν καταφύγουν στη χρήση "πυρηνικού στοιχείου" σε οποιαδήποτε επίθεση εναντίον της Ρωσίας».

Μιλώντας με αφορμή τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την έναρξη του πολέμου, ο Πούτιν δήλωσε ότι οι αντίπαλοι της Ρωσίας «δεν κατάφεραν να επιφέρουν στρατηγική ήττα στο πεδίο της μάχης» και πλέον καταφεύγουν, όπως είπε, σε «μεμονωμένη και μαζική τρομοκρατία».

«Βομβαρδισμοί πόλεων, σαμποτάζ σε υποδομές, απόπειρες δολοφονίας κρατικών και στρατιωτικών αξιωματούχων – όλα αυτά εντάσσονται σε αυτή τη λογική», ανέφερε ενώπιον αξιωματούχων της FSB.

Πρόσθεσε ότι «υπάρχει απόλυτη ανάγκη, από τη δική τους πλευρά, να ηττηθεί η Ρωσία», προειδοποιώντας πως αν η Μόσχα «ωθηθεί στα άκρα», οι αντίπαλοί της «θα το μετανιώσουν».

«Πρέπει να εξουδετερώσουμε όλες τις απόπειρες υπονόμευσης αυτής της διαδικασίας», δήλωσε.

Επίσης, ο Ρώσος πρόεδρος πρόσθεσε ότι είναι ζωτικής σημασίας να ενισχυθεί η προστασία των ενεργειακών υποδομών και άλλων στρατηγικών εγκαταστάσεων.

Τόνισε δε στους επικεφαλής της FSB ότι η «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία απαιτεί τη μέγιστη επαγρύπνηση και συγκέντρωση εκ μέρους τους.

Λίγο νωρίτερα, ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ δήλωσε πως η Ρωσία θα ενημερώσει τις ΗΠΑ σχετικά με αυτό που λέει πως είναι απόπειρες από την Ουκρανία να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Άλλωστε, σήμερα η SVR κατήγγειλε πως η Βρετανία και η Γαλλία σχεδιάζουν να προμηθεύσουν την Ουκρανία με πυρηνικά όπλα. Ο Ουσακόφ είπε, όπως μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, πως αυτό θα επηρεάσει τη θέση της Ρωσίας στις διαπραγματεύσεις για την επίλυση της σύρραξης στην Ουκρανία.

Στο μεταξύ, η Ρωσία πλήττει επί μήνες με σφοδρά πλήγματα τις ουρανικές ενεργειακές υποδομές, προκαλώντας διακοπές θέρμανσης εν μέσω παγετού.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι οι ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις αποτελούν «νόμιμο στόχο», καθώς αποτελούν πηγή εσόδων που χρηματοδοτούν την πολεμική προσπάθεια της Μόσχας.

Υπενθυμίζεται ότι, Ρωσία και Ουκρανία συμμετέχουν από τον περασμένο μήνα σε ειρηνευτικές συνομιλίες με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, όπου το εδαφικό ζήτημα παραμένει βασικό «αγκάθι».

Η Μόσχα απαιτεί από την Ουκρανία να παραχωρήσει ολόκληρο το Ντονμπάς, συμπεριλαμβανομένων περιοχών που παραμένουν υπό τον έλεγχο του Κιέβου.

Η Μόσχα προειδοποιεί για κίνδυνο άμεσης σύγκρουσης πυρηνικών δυνάμεων

Την ίδια ώρα, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε την Τρίτη ανακοίνωση με την οποία προειδοποιεί για τον κίνδυνο άμεσης σύγκρουσης μεταξύ πυρηνικών δυνάμεων και τις σοβαρές συνέπειες που θα μπορούσε να έχει μια τέτοια αντιπαράθεση.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε αφού η ρωσική Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR) κατηγόρησε νωρίτερα την ίδια ημέρα τη Βρετανία και τη Γαλλία ότι προετοιμάζονται να προμηθεύσουν μυστικά την Ουκρανία με εξαρτήματα και τεχνολογία πυρηνικών όπλων.

Η SVR δεν παρουσίασε αποδεικτικά στοιχεία για τον ισχυρισμό της, τον οποίο η γαλλική πρεσβεία στη Μόσχα χαρακτήρισε, μιλώντας στο πρακτορείο RBC, «κατάφωρο ψέμα». Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από τη Βρετανία.

«Προειδοποιούμε εκ νέου για τους κινδύνους άμεσης στρατιωτικής αντιπαράθεσης μεταξύ πυρηνικών δυνάμεων και, κατά συνέπεια, για τις δυνητικά ολέθριες συνέπειές της», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του.