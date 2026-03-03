Απάντηση της Ισπανίας σε Τραμπ: Σεβαστείτε το Διεθνές Δίκαιο και τις εμπορικές συμφωνίες

«Οι ΗΠΑ πρέπει να συμμορφωθούν με το διεθνές δίκαιο και τις διμερείς εμπορικές συμφωνίες Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΗΠΑ», σημειώνει η ισπανική κυβέρνηση μετά τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ ότι κόβεται το εμπόριο με την Ισπανία.

«Διαθέτουμε τα απαραίτητα εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε τις πιθανές επιπτώσεις του εμπορικού εμπάργκο των ΗΠΑ», ανέφερε ακόμη η ισπανική κυβέρνηση σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Υπενθυμίζεται ότι, μετά την άρνηση της Ισπανίας να επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βάσεις της για επιθέσεις στο Ιράν, ο Τραμπ, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Γερμανό καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς, ανακοίνωσε σήμερα πως έχει δώσει εντολή στον υπουργό Οικονομικών του, Σκοτ Μπέσεντ, να διακόψει συναλλαγή με τη Μαδρίτη μετά την αντίδρασή της, λέγοντας ότι «θα σταματήσουν όλο το εμπόριο με την Ισπανία».

«H Ισπανία φέρθηκε απαίσια. Δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση με αυτή τη χώρα», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, με τον Μερτς να υποστηρίζει ότι προσπαθεί να πείσει τη Μαδρίτη να τηρήσει τον στόχο των αμυντικών δαπανών στο 5%.

Trump: "Spain has absolutely nothing we need...we're gonna cut off all trade with Spain. We don't want anything to do with Spain." pic.twitter.com/dJg4faKBOL — Open Source Intel (@Osint613) March 3, 2026

Μάλιστα, ο Τραμπ ανέφερε πως «έχει το δικαίωμα να σταματήσει οτιδήποτε έχει να κάνει με την Ισπανία», ενώ ο Μπέσεντ σημείωσε ότι το Ανώτατο Δικαστήριο έχει επιβεβαιώσει την ικανότητα του προέδρου να επιβάλει εμπάργκο. «Ίσως το κάνουμε με την Ισπανία», πρόσθεσε ο Τραμπ.