Ισραήλ - Χαμάς

Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με φόντο τις αποτυχημένες μέχρι στιγμής διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς για επίτευξη εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας. «Αναγκαία» η επιχείρηση στη Ράφα διαμηνύει το Ισραήλ το οποίο ξεκίνησε τις αεροπορικές επιχειρήσεις σε στόχους της Χαμάς, σε δύο συνοικίες της πόλης, μετά την απόρριψη των προτάσεων του για παράδοση των Ισραηλινών ομήρων από την τρομοκρατική οργάνωση που απειλεί με ότι οι ενέργειες των ισραηλινών θα έχουν «συνέπειες»

Οι βομβαρδισμοί πραγματοποιούνται σε δύο συνοικίες (Αλ Σούκα και Αλ Σαλάμ), στη Ράφα, στους κατοίκους της οποίας έδωσε εντολή σήμερα το πρωί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ανακοίνωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η παλαιστινιακή υπηρεσία πολιτικής άμυνας της Γάζας.

Israel are currently conducting intense airstrikes on Palestinian civilians in Rafah.



There are no recognised safe zones in the Gaza Strip. Civilians are being compelled to move to areas completely unsuitable for human habitation. pic.twitter.com/fYBzxoF5cW — S2J News (@s2jnews) May 6, 2024

Την ίδια στιγμή το Reuters μεταδίδει ότι η Αίγυπτος αύξησε το επίπεδο ετοιμότητας του στρατού της στο βόρειο Σινά, που συνορεύει με τη λωρίδα της Γάζας, ενόψει της έναρξης επιχείρησης του Ισραήλ στη νότια πόλη Ράφα, ενδεικτικό της σοβαρότητας της κατάστασης.

Μιλώντας στο Reuters υψηλόβαθμο στέλεχος της τρομοκρατικής οργάνωσης προειδοποίησε ότι οι δυνάμεις της Χαμάς είναι έτοιμες να απαντήσουν δυναμικά σε μια στρατιωτική επιχείρηση των Ενόπλων Αμυντικών Δυνάμεων του Ισραήλ, στη Ράφα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι δεν θα είναι "πικνίκ"».

Ο αξιωματούχος Σάμι Αμπού Ζούχρι μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, αναφερόμενος στη συμμαχία του Ισραήλ με την Ουάσιγκτον επέρριψε τις ευθύνες στις ΗΠΑ για ότι συμβεί.

Αντίθετα, ο εκπρόσωπος Τύπου της τρομοκρατικής οργάνωσης ο Αμπντέλ Λατίφ αλ-Κανού, υποστήριξε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων ότι «η διοίκηση της οργάνωσης διεξάγει εσωτερικές διαβουλεύσεις και μαζί με άλλες (παλαιστινιακές) οργανώσεις» και πως «θα συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις με θετικό και ανοικτό τρόπο προκειμένου να επιτύχουμε μία συμφωνία (…), η οποία θα προβλέπει μια απεριόριστη κατάπαυση του πυρός».

Στο μεταξύ, Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στους Times of Israel ότι θα πραγματοποιηθεί μια συνάντηση μεταξύ του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του αρχηγού της CIA Γουίλιαμ Μπερνς στην Ιερουσαλήμ νωρίς σήμερα το απόγευμα, με απώτερο σκοπό, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες να κατευναστεί η κλιμακούμενη ένταση.

Οι εντατικές προσπάθειες των ΗΠΑ, της Αιγύπτου και του Κατάρ να μεσολαβήσουν σε μια συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς κατέρρευσαν το Σαββατοκύριακο και ο διευθυντής της CIA προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να διατηρήσει ζωντανή την ελπίδα για μια συμφωνία, ακόμη και όταν το Ισραήλ αρχίζει να απομακρύνει αμάχους από περιοχές της Ράφα πριν από μια πιθανή στρατιωτική επιχείρηση.

Ο επικεφαλής διπλωμάτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ζοζέπ Μπορέλ, με δήλωσή του προέτρεψε το Ισραήλ να σταματήσει την επίθεση στη Ράφα, προσθέτοντας ότι η ΕΕ και η διεθνής κοινότητα «μπορούν και πρέπει» να δράσουν για να αποτρέψουν ένα τέτοιο σενάριο.

Παράλληλα, αυξάνονται οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ εκτοξεύοντας δεκάδες ρουκέτες κατά ισραηλινής στρατιωτικής βάσης που βρίσκεται στα συριακά Υψίπεδα του Γκολάν, σε αντίποινα για ισραηλινό πλήγμα εναντίον του ανατολικού Λιβάνου.

IDF says it is asking residents of Eastern Rafah to evacuate.

Full IDF statement:



There has been a surge of humanitarian aid going into Gaza. The IDF has expanded the humanitarian area in Al- Mawasi to accommodate the increased levels of aid flowing into Gaza. This expanded… pic.twitter.com/T3F9hMxHFK — Joe Truzman (@JoeTruzman) May 6, 2024

Προ των πυλών η επιχείρηση στη Ράφα

Νωρίτερα τη Δευτέρα (6/5) ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν συνοικίες στο ανατολικό τμήμα της Ράφας, προειδοποιώντας πως οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ετοιμάζονται για τη διεξαγωγή εκεί μιας στρατιωτικής επιχείρησης.

«Η επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στη Ράφα είναι αναγκαία λόγω της απόρριψης από τη Χαμάς των προτάσεων για κήρυξη εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας οι οποίες προέβλεπαν την απελευθέρωση κάποιων από τους ομήρους που κρατά η παλαιστινιακή τρομοκρατική οργάνωση», δήλωσε πρωτύτερα ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά την είσοδο του στρατού στην περιοχή.

Στην ανακοίνωσή του ο Γκαλάντ διευκρίνισε ότι μετέφερε το μήνυμα αυτό στον Αμερικανό ομόλογό του Λόιντ Όστιν στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν τη νύκτα. Όπως μεταδίδουν τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο Γκάλαντ ενημέρωσε το Όστιν για τη θανατηφόρα εκτόξευση πυραύλων από τη Ράφα σε μια θέση του Ισραηλινού Στρατού στα σύνορα.

Ο υπουργός διευκρίνισε «τις πολλές προσπάθειες που κάνει το κράτος του Ισραήλ για να καταλήξει σε [συμφωνία] για την απελευθέρωση ομήρων και μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός και είπε ότι σε αυτό το στάδιο η Χαμάς αρνείται οποιαδήποτε πρόταση που θα το επέτρεπε».

Είπε στον Όστιν ότι «δεν είχε μείνει άλλη επιλογή και αυτό σήμαινε την έναρξη της ισραηλινής επιχείρησης στη Ράφα».

«Ο Γκάλαντ ευχαρίστησε τον υπουργό Άμυνας για τη στενή συνεργασία και τόνισε ότι οι ΗΠΑ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση του διαλόγου για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται αιχμάλωτοι από τη Χαμάς», πρόσθεσε το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ.

Αποχωρούν οι άμαχοι από τη Ράφα

Τη νέα στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, που προετοιμάζουν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις και ήδη ξεκίνησαν την απομάκρυνση περίπου 100.000 αμάχων Παλαιστινίων, μετέδωσε ο ραδιοφωνικός σταθμός του στρατού.

Ο ισραηλινός στρατός διαβεβαίωσε ότι η επιχείρηση απομάκρυνσης Παλαιστινίων από το ανατολικό τμήμα της Ράφα, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, που ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί είναι προσωρινή και «περιορισμένης κλίμακας».

«Ξεκινήσαμε επιχείρηση περιορισμένης κλίμακας για την προσωρινή απομάκρυνση των ανθρώπων που διαμένουν στο ανατολικό τμήμα της Ράφα», δήλωσε εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Πρόκειται για μια επιχείρηση περιορισμένης κλίμακας», επανέλαβε ο ίδιος.

Όπως εξήγησε ο ισραηλινός στρατός, η απομάκρυνση από το ανατολικό τμήμα της Ράφα αφορά «περίπου 100.000 ανθρώπους», ενώ τόνισε ότι οι Παλαιστίνιοι μετακινούνται σε ανθρωπιστικές περιοχές που είναι «πιο ασφαλείς», αν και πρόσθεσε ότι είναι γνωστό ότι η Χαμάς εκτοξεύει πυρά από εκεί.

O ισραηλινός στρατός διευκρίνισε ότι ζήτησε από τους Παλαιστίνιους που βρίσκονται στο ανατολικό τμήμα της Ράφα να μετακινηθούν σε κοντινή «ανθρωπιστική περιοχή», κάτι που μοιάζει να σηματοδοτεί την έναρξη της απομάκρυνσης των αμάχων ενόψει μιας χερσαίας επιχείρησης εναντίον της πόλης.

The IDF has expanded the humanitarian area in Al-Mawasi to accommodate the increased levels of aid flowing into Gaza. This expanded humanitarian area includes field hospitals, tents and increased amounts of food, water, medication and additional supplies.



In accordance with the… pic.twitter.com/si47k9FCCz — Israel Defense Forces (@IDF) May 6, 2024

Νωρίτερα σε ανακοίνωσή του ο στρατός είχε επισημάνει ότι «ενθαρρύνει τους κατοίκους της ανατολικής Ράφα να μετακινηθούν προς τις διευρυμένες ανθρωπιστικές ζώνες», διευκρινίζοντας ότι «οι εκκλήσεις για προσωρινή μετακίνηση προς την ανθρωπιστική ζώνη γίνονται μέσω φυλλαδίων, SMS, τηλεφωνικών κλήσεων και μηνυμάτων στα αραβικά μέσω του Τύπου».

Κάτοικος της Ράφα δήλωσε στο AFP ότι κάποιοι έχουν λάβει ηχητικά μηνύματα στα κινητά τους τηλέφωνα με τα οποία τους ζητούν να φύγουν και SMS με έναν χάρτη που τους δείχνει προς τα πού να πάνε. Άλλοι αυτόπτες μάρτυρες από την πόλη επεσήμαναν στο Reuters ότι κάποιες οικογένειες έχουν αρχίσει να απομακρύνονται από την ανατολική Ράφα.

Ο στρατός του Ισραήλ διαβεβαίωσε στην ανακοίνωσή του ότι «έχει διευρύνει την ανθρωπιστική ζώνη στην αλ Μουγουάσι», περίπου δέκα χιλιόμετρα από τη Ράφα, όπου έχουν υπάρχουν «νοσοκομεία εκστρατείας, σκηνές και αυξανόμενος όγκος τροφίμων, νερού, φαρμάκων και άλλων ειδών».

#عاجل في الدقائق الأخيرة ألقى جيش الدفاع فوق الأحياء الشرقية لرفح مناشير يدعو فيها السكان في الاحياء الشرقية لرفح باخلاء المنطقة بشكل مؤقت إلى المنطقة الإنسانية الموسعة حيث تتم عملية الإجلاء من خلال المناشير والرسائل النصية والاتصالات الهاتفية والمواد الإعلامية بالعربية pic.twitter.com/RngS7LshIM — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 6, 2024

Επτά μήνες μετά την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, το Ισραήλ δηλώνει ότι στη Ράφα έχουν καταφύγει χιλιάδες μαχητές της παλαιστινιακής οργάνωσης και τονίζει ότι δεν θα πετύχει τη νίκη αν δεν εισβάλει στην πόλη.

Πλήγματα σε θέσεις της Χαμάς

Την ίδια στιγμή, μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν αρκετές θέσεις της Χαμάς στη Ράφα της νότιας Γάζας στη διάρκεια της νύχτας, στην περιοχή από την οποία πραγματοποιήθηκε χθες μια φονική επίθεση με ρουκέτες, αναφέρει ο στρατός. Το IDF λέει ότι έπληξε θέσεις ελεύθερων σκοπευτών, κτίρια που χρησιμοποιούνται από τρομοκρατικές ομάδες και άλλες υποδομές.

Τα πλήγματα στη Ράφα γίνονται καθώς τα χερσαία στρατεύματα συνεχίζουν να επιχειρούν στον διάδρομο Νετσαρήμ της κεντρικής Γάζας. Σε ένα πρόσφατο περιστατικό, το IDF λέει ότι έφεδροι της Ταξιαρχίας Yiftah εντόπισαν ένα κελί ενόπλων κοντά τους και κάλεσαν σε αεροπορική επιδρομή.

Σε άλλες επιθέσεις στη Γάζα, ο στρατός λέει ότι μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν παγιδευμένα κτίρια και θέσεις εκτόξευσης πυραύλων. Ένα ελικόπτερο έπληξε επίσης ένα κτίριο που χρησιμοποιούσαν ένοπλοι για να πυροβολούν εναντίον στρατευμάτων, προσθέτει ο IDF.

«Επείγουσα» συνάντηση

Ο επικεφαλής της Χαμάς, ο Ισμαήλ Χανίγια, εγκατεστημένος στο Κατάρ, είχε ήδη κατηγορήσει τον κ. Νετανιάχου πως «σαμποτάρει τις προσπάθειες των μεσολαβητών» εξαιτίας «προσωπικών υπολογισμών» κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στο Κάιρο, απόντος του Ισραήλ.

Η υπό διαπραγμάτευση πρόταση των μεσολαβητών (Αίγυπτος, Κατάρ, ΗΠΑ), που υποβλήθηκε στη Χαμάς στα τέλη Απριλίου, προβλέπει κατάπαυση του πυρός 40 ημερών, απελευθέρωση ισραηλινών ομήρων στη Γάζα και σε αντάλλαγμα παλαιστίνιων φυλακισμένων στο Ισραήλ.

Αξιωματούχος της Χαμάς επανέλαβε χθες πως το «κίνημα» δεν θα αποδεχθεί «σε καμιά περίπτωση συμφωνία που δεν θα προβλέπει ρητώς τον τερματισμό του πολέμου».

Η αντιπροσωπεία της, που αναχώρησε για τη Ντόχα το βράδυ της Κυριακής για διαβουλεύσεις, στη θεωρία επρόκειτο να επιστρέψει στην Αίγυπτο αύριο, Τρίτη (7/5).

Υπενθυμίζεται ότι ο πόλεμος ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, όταν μέλη του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς εξαπέλυσαν με ορμητήριο τη Λωρίδα της Γάζας έφοδο άνευ προηγουμένου σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 1.170 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Άλλοι 250 και πλέον άνθρωποι απήχθησαν και 128 εξ αυτών θεωρείται πως συνεχίζουν να κρατούνται όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, όμως 35 πιστεύεται ότι είναι νεκροί, πάντα σύμφωνα με ισραηλινές πηγές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, AFP, Times of Israel