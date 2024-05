Ισραήλ: Αναγκαία η επιχείρηση στη Ράφα για να εξαλειφθεί η Χαμάς - Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις

Η επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στη Ράφα είναι αναγκαία λόγω της απόρριψης από τη Χαμάς των προτάσεων για κήρυξη εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας οι οποίες προέβλεπαν την απελευθέρωση κάποιων από τους ομήρους που κρατά η παλαιστινιακή τρομοκρατική οργάνωση, δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ σήμερα.

Στην ανακοίνωσή του ο Γκαλάντ διευκρίνισε ότι μετέφερε το μήνυμα αυτό στον Αμερικανό ομόλογό του Λόιντ Όστιν στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν τη νύκτα.

Όπως μεταδίδουν τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο Γκάλαντ ενημέρωσε το Όστιν για τη θανατηφόρα εκτόξευση πυραύλων από τη Ράφα σε μια θέση του Ισραηλινού Στρατού στα σύνορα.

Ο υπουργός διευκρίνισε «τις πολλές προσπάθειες που κάνει το κράτος του Ισραήλ για να καταλήξει σε [συμφωνία] για την απελευθέρωση ομήρων και μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός και είπε ότι σε αυτό το στάδιο η Χαμάς αρνείται οποιαδήποτε πρόταση που θα το επέτρεπε».

Είπε στον Όστιν ότι «δεν είχε μείνει άλλη επιλογή και αυτό σήμαινε την έναρξη της ισραηλινής επιχείρησης στη Ράφα».

«Ο Γκάλαντ ευχαρίστησε τον υπουργό Άμυνας για τη στενή συνεργασία και τόνισε ότι οι ΗΠΑ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση του διαλόγου για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται αιχμάλωτοι από τη Χαμάς», πρόσθεσε το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ.

Τη νέα στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, που προετοιμάζουν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις και ήδη ξεκίνησαν την απομάκρυνση περίπου 100.000 αμάχων Παλαιστινίων, μετέδωσε ο ραδιοφωνικός σταθμός του στρατού.

Ο ισραηλινός στρατός διαβεβαίωσε ότι η επιχείρηση απομάκρυνσης Παλαιστινίων από το ανατολικό τμήμα της Ράφα, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, που ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί είναι προσωρινή και «περιορισμένης κλίμακας».

«Ξεκινήσαμε επιχείρηση περιορισμένης κλίμακας για την προσωρινή απομάκρυνση των ανθρώπων που διαμένουν στο ανατολικό τμήμα της Ράφα», δήλωσε εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Πρόκειται για μια επιχείρηση περιορισμένης κλίμακας», επανέλαβε ο ίδιος.

Όπως εξήγησε ο ισραηλινός στρατός, η απομάκρυνση από το ανατολικό τμήμα της Ράφα αφορά «περίπου 100.000 ανθρώπους», ενώ τόνισε ότι οι Παλαιστίνιοι μετακινούνται σε ανθρωπιστικές περιοχές που είναι «πιο ασφαλείς», αν και πρόσθεσε ότι είναι γνωστό ότι η Χαμάς εκτοξεύει πυρά από εκεί.

O ισραηλινός στρατός διευκρίνισε ότι ζήτησε από τους Παλαιστίνιους που βρίσκονται στο ανατολικό τμήμα της Ράφα να μετακινηθούν σε κοντινή «ανθρωπιστική περιοχή», κάτι που μοιάζει να σηματοδοτεί την έναρξη της απομάκρυνσης των αμάχων ενόψει μιας χερσαίας επιχείρησης εναντίον της πόλης.

