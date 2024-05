Χεζμπολάχ: «Βροχή» ρουκετών εναντίον βάσης του ισραηλινού στρατού (vid)

Η λιβανέζικη σιιτική τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε σήμερα «δεκάδες ρουκέτες» εναντίον βάσης του ισραηλινού στρατού που βρίσκεται στα συριακά Υψίπεδα του Γκολάν, σε αντίποινα για ισραηλινό πλήγμα εναντίον του ανατολικού Λιβάνου.

Η Χεζμπολάχ «εκτόξευσε δεκάδες ρουκέτες Κατιούσα» με στόχο «το γενικό στρατηγείο της μεραρχίας του Γκολάν (…) στη βάση της Ναφά», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η οργάνωση, διευκρινίζοντας ότι επρόκειτο για «απάντηση στην επίθεση του εχθρού εναντίον της περιοχής Μπεκάα».

