Αντιδράσεις ξένων ηγετών στην απόφαση Μπάιντεν να εγκαταλείψει την κούρσα για τον Λευκό Οίκο

Στην απόφαση του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν να αποσυρθεί από την εκστρατεία για την επανεκλογή του τον Νοέμβριο 2024, αναφέρθηκαν ορισμένοι από τους ξένους ηγέτες.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι σέβεται την απόφαση του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν να εγκαταλείψει την εκστρατεία για την επανεκλογή του και πως εκτιμά ότι βάσισε την απόφασή του σε αυτό που θεωρεί ότι είναι προς το συμφέρον του αμερικανικού λαού.

«Σέβομαι την απόφαση του προέδρου Μπάιντεν και ανυπομονώ να εργαστούμε από κοινού για το υπόλοιπο της προεδρίας του», δήλωσε ο Στάρμερ.

«Γνωρίζω ότι, όπως έκανε κατά τη διάρκεια της αξιοσημείωτης καριέρας του, ο πρόεδρος Μπάιντεν θα έλαβε την απόφασή του με βάση αυτό που πιστεύει ότι είναι προς το συμφέρον του αμερικανικού λαού», προσέθεσε

«Όλος ο θαυμασμός και η αναγνώρισή μου για τη γενναία και αξιοπρεπή απόφαση του προέδρου Τζο Μπάιντεν. Χάρη στην αποφασιστικότητα και την ηγεσία του, οι ΗΠΑ ξεπέρασαν την οικονομική κρίση μετά την πανδημία και τη σοβαρή επίθεση στο Καπιτώλιο και υπήρξαν υποδειγματικές στη στήριξή τους προς την Ουκρανία μπροστά στη ρωσική επιθετικότητα του Πούτιν. Μια μεγάλη χειρονομία από έναν μεγάλο πρόεδρο που ανέκαθεν αγωνιζόταν για τη δημοκρατία και την ελευθερία», όπως ανέφερε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ.

«Οι εκλογές απέχουν τέσσερις μήνες. Αυτή είναι μια μακρά περίοδος κατά την οποία πολλά μπορούν να αλλάξουν. Πρέπει να είμαστε υπομονετικοί και να παρακολούθούμε προσεκτικά τι συμβαίνει», σημείωσε στο δίκτυο Shot ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ. Όπως συμπλήρωσε, «η προτεραιότητα για εμάς είναι η ειδική στρατιωτική επιχείρηση», δήλωσε, αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Σέβομαι την απόφαση του Τζο Μπάιντεν να μην είναι υποψήφιος για επανεκλογή. Η αιτιολόγηση αυτή αξίζει σεβασμό», δήλωσε ο Νορβηγός πρωθυπουργός, Γιόνας Γκαρ Στέρε, στο εθνικό δίκτυο NRK.

«Ο Μπάιντεν υπήρξε ένας από τους πιο εξέχοντες πολιτικούς της Αμερικής για πολλές δεκαετίες, και ένας πρόεδρος που υλοποίησε αρκετές σημαντικές μεταρρυθμίσεις».

«Κύριε Πρόεδρε Τζο Μπάιντεν, πολλές φορές λάβατε δύσκολες αποφάσεις που έκαναν την Πολωνία, την Αμερική και τον κόσμο πιο ασφαλή, και τη δημοκρατία και την ελευθερία πιο ισχυρές. Γνωρίζω ότι είχατε ως οδηγό σας τις ίδιες αρχές όταν ανακοινώσατε την τελευταία σας απόφαση. Ίσως τη δυσκολότερη στη ζωή σας», σημείωσε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ.

