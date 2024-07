Ο Μπάιντεν αποσύρεται από τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ - Προτείνει την Κάμαλα Χάρις

Σε αχαρτογράφητα νερά μπαίνει η προεδρική κούρσα από την πλευρά των Δημοκρατικών, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την προεκλογική κούρσα, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Χ, μετά την πίεση που υπέστη τις τελευταίες ημέρες από στελέχη αλλά και γερουσιαστές των Δημοκρατικών. Παράλληλα, ο Τζο Μπάιντεν με νέα ανάρτηση «δείχνει» ως υποψήφια για την προεδρία τον ερχόμενο Νοέμβριο, τη σημερινή αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις.

Ο Μπάιντεν, σε ανάρτησή του στο X, είπε ότι θα παραμείνει στο ρόλο του ως πρόεδρος και αρχιστράτηγος μέχρι τη λήξη της θητείας του τον Ιανουάριο του 2025 και θα απευθυνθεί στο έθνος πιο αναλυτικά σχετικά με αυτή του την απόφαση την ερχόμενη εβδομάδα.

«Ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου να υπηρετήσω ως πρόεδρός σας. Και ενώ ήταν πρόθεσή μου να επιδιώξω την επανεκλογή, πιστεύω ότι είναι προς το συμφέρον του κόμματός μου και της χώρας μου να παραιτηθώ και να επικεντρωθώ αποκλειστικά στην την εκπλήρωση των καθηκόντων μου ως προέδρου για το υπόλοιπο της θητείας μου», έγραψε ο Μπάιντεν.

Αποσύροντας την υποψηφιότητά του για επανεκλογή, ανοίγει τον δρόμο για την αντιπρόεδρο, Κάμαλα Χάρις, να είναι αυτή που θα πάρει το χρίσμα από το κόμμα της στο συνέδριο που θα γίνει τον Αύγουστο. Γίνεται έτσι, η πρώτη μαύρη γυναίκα που το έκανε στην ιστορία της χώρας.

Επιπλέον, με δεύτερη ανάρτηση μέσα σε λίγα λεπτά, ο Τζό Μπάιντεν, έκανε γνωστή την πρόθεσή του να στηρίξει ως νέα υποψήφια στην κούρσα για την προεδρία, τη σημερινή αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις.

«Η πρώτη μου απόφαση ως υποψήφιος για το κόμμα το 2020 ήταν να επιλέξω την Kamala Harris ως Αντιπρόεδρό μου. Και ήταν η καλύτερη απόφαση που πήρα. Σήμερα θέλω να προσφέρω την πλήρη υποστήριξή μου και την υποστήριξή μου ώστε η Kamala να είναι η υποψήφια του κόμματός μας φέτος. Δημοκρατικοί - ήρθε η ώρα να ενωθούμε και να νικήσουμε τον Τραμπ. Ας το κάνουμε» είπε.

