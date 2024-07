Μπάιντεν: Στηρίζει την υποψηφιότητα της Κάμαλα Χάρις για την προεδρία

Την υποψηφιότητα της σημερινής αντιπροέδρου, Κάμαλα Χάρις, για την προεδρία των ΗΠΑ τον ερχόμενο Νοέμβριο θα στηρίξει ο απερχόμενος πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν.

Υπενθυμίζεται πως με ανακοίνωσή του την Κυριακή, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, δήλωσε ότι θα παραιτηθεί από υποψήφιος των Δημοκρατικών για την προεδρία το 2024 και δε θα επιδιώξει δεύτερη θητεία στον Λευκό Οίκο.



Με την αποχώρηση του, παρέδωσε τη σκυτάλη στην αντιπρόεδρο, Κάμαλα Χάρις, τοποθετώντας τη στην πρώτη θέση για το χρίσμα των Δημοκρατικών, εν αναμονή του συνεδρίου τους τον Αύγουστο.

«Η πρώτη μου απόφαση ως υποψήφιος για το κόμμα το 2020 ήταν να επιλέξω την Kamala Harris ως Αντιπρόεδρό μου. Και ήταν η καλύτερη απόφαση που πήρα. Σήμερα θέλω να προσφέρω την πλήρη υποστήριξή μου και την υποστήριξή μου ώστε η Kamala να είναι η υποψήφια του κόμματός μας φέτος. Δημοκρατικοί - ήρθε η ώρα να ενωθούμε και να νικήσουμε τον Τραμπ. Ας το κάνουμε» είπε.

